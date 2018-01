Eventos começam neste domingo

Os eventos pré-carnavalescos programados pela Prefeitura e Fundação Cultural de Curitiba começam neste domingo (21), nas Ruínas de São Francisco, com o Garibaldinho – uma festa para as crianças, animada pelo bloco Garibaldis e Sacis.

A programação em janeiro e fevereiro continua com as saídas do bloco na Avenida Marechal Deodoro e no Bairro Novo, a eleição do rei e da rainha do Carnaval 2018, o desfile das escolas de samba, a marcha Zombie Walk e os shows do Psycho Carnival.

O tradicional bloco Garibaldis e Sacis sairá na avenida Marechal Deodoro no dia 28 de janeiro e no Bairro Novo no dia 4 de fevereiro.; A eleição do cortejo real, com a escolha do rei, da rainha e das princesas do Carnaval 2018, será no dia 25 de janeiro, no Memorial de Curitiba. Nove escolas participam do desfile – cinco no grupo especial e quatro no grupo de acesso.