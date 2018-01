Apostador da Lotomania recebe quase R$ 6 milhões em sorteio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.832 da Lotomania. O bilhete premiado vem de Cardeal da Silva (BA) e resultou na premiação de R$ 5.995.962,17. Os números sorteados nesta terça-feira (16), em Itupeva (SP), foram os seguintes: 02, 20, 25, 36, 39, 47, 49, 50, 51, 52, 70, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 90, 93 e 95. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 500.000,00. Confira o rateio oficial: 20 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 5.995.962,17 19 acertos - 6 apostas ganhadoras, R$ 55.747,53 18 acertos - 143 apostas ganhadoras, R$ 1.461,91 17 acertos - 1334 apostas ganhadoras, R$ 156,71 16 acertos - 8157 apostas ganhadoras, R$ 25,62 15 acertos - 35982 apostas ganhadoras, R$ 5,80 0 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 167.242,60

QUINA

Um apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.582 da Quina. O bilhete premiado, originário de Tiangua (CE), vale R$ 2.306.393,73. Os números sorteados nesta terça-feira (16), em Itupeva (SP), foram os seguintes: 11, 21, 33, 59 e 62. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 600.000,00. Confira o rateio oficial: Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 2.306.393,73 Quadra - 4 números acertados - 49 apostas ganhadoras, R$ 9.501,36 Terno - 3 números acertados - 5714 apostas ganhadoras, R$ 122,52 Duque - 2 números acertados - 148679 apostas ganhadoras, R$ 2,58

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.132 da Timemania. Os números sorteados nesta terça-feira (16), em Itupeva (SP), foram os seguintes: 05, 11, 17, 51, 52, 57 e 75. O time de coração é o CRB-AL. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 5.600.000,00. Confira o rateio oficial: 7 números acertados - Não houve acertador! 6 números acertados - 8 apostas ganhadoras, R$ 16.211,79 5 números acertados - 316 apostas ganhadoras, R$ 586,32 4 números acertados - 5412 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 47651 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do coração - 8954 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

Nenhum apostador acerto as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.744 da Dupla-Sena. Os números sorteado nesta terça-feira (16), em São Paulo, foram os seguintes: 1º sorteio - 04, 08, 35, 38, 46 e 48; 2º sorteio - 11, 18, 22, 25, 30 e 46. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 900.000,00. Confira o rateio oficial: Premiação - 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 17 apostas ganhadoras, R$ 3.222,57 Quadra - 4 números acertados - 775 apostas ganhadoras, R$ 80,78 Terno - 3 números acertados - 14220 apostas ganhadoras, R$ 2,20 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 21 apostas ganhadoras, R$ 2.347,87 Quadra - 4 números acertados - 837 apostas ganhadoras, R$ 74,80 Terno - 3 números acertados - 14864 apostas ganhadoras, R$ 2,10