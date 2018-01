RAM mostra a nova Picape 1500

Modelo ficou mais leve e ganhou até um sistema híbrido (foto: Divulgação)

A RAM, divisão de picapes e veículos comerciais da FCA (Fiat Chrysler), mostrou no Salão de Detroit a linha 2019 da picape RAM 1500, modelo de entrada da marca. Ainda não foram anunciados os preços, mas as vendas nos EUA devem começar ainda no primeiro trimestre de 2018. Para o Brasil, especula-se a chegada da 1500 há alguns anos, mas, até o momento, não há confirmação de que a picape será vendida aqui. Entre as principais alterações estão a nova dianteira, que tem uma grade mais horizontalizada, ostentando o grande logo RAM ao centro, os faróis também estão mais modernos. Por dentro, o interior foi renovado e as versões mais caras da 1500 poderão contar com uma central multimídia com tela de 12 polegadas. O chassi da picape está empregando mais aço de alta resistência, o que garantiu uma redução de peso de cerca de 100 kg na picape. Outra novidade é a linha de motores. Há a opção 3.6 V6 de 305 cv, ou o 5.7 Hemi V8 com até 395 cv. Para conter o consumo de combustível, ambos são equipados com um sistema híbrido leve (mild-hybrid) que auxilia nas arrancadas e soma torque aos motores. Os dois são acompanhados por um câmbio automático de oito velocidades com acionamento por botão no painel.