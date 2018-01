Para fugir do Carnaval

Tranquilidade no feriado

Quem não gosta da folia no Paraná tem uma boa opção para descansar durante o reinado de Momo.

A Pousada Varshana, localizada a 50 quilômetros de Curitiba, no distrito de São Luiz do Purunã-PR, apresenta-se como uma excelente alternativa para passar o feriado em um lugar reservado, tranquilo e em contato com a natureza deslumbrante.

A Varshana é um lugar planejado para desconectar de tudo e passar ótimos momentos de descanso, contemplando a beleza de tirar o fôlego do Cânion da Faxina.

Cada detalhe na pousada é pensando para que o hóspede tenha uma estadia que proporcione relaxamento e tranquilidade.

A infraestrutura de lazer é composta por bistrô com culinária internacional, adega de vinhos e carta de cervejas artesanais, piscinas aquecidas, sala de jogos, biblioteca, sala de música (cantinho da saudade), salão de eventos, loja de souvenir, spa com ofurô e massoterapia, aulas de yoga e, nos feriados, atividades extras: como cavalgadas, caminhadas em trilhas da região e rapel.

