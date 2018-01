McDonald’s comemora ‘ano de ouro’

O recém encerrado 2017 vai entrar para a história do McDonald’s Brasil. No último ano, a marca reforçou sua liderança no mercado brasileiro de alimentação fora do lar com um conjunto de ações que entregou mais experiência e valor aos seus consumidores, resultando em retornos financeiros sólidos, mesmo operando num mercado bastante sensível ao cenário macroeconômico brasileiro.“Estamos vivendo o melhor momento da companhia dos últimos tempos, o que nos incentiva a fazer um 2018 ainda melhor para os nossos clientes, funcionários e investidores”, fala com orgulho o presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, Paulo Camargo. “Como líderes, a melhor maneira de liderar foi trabalhar forte em diversas frentes para entregar restaurantes mais modernos, com atendimento personalizado e, sobretudo, os produtos mais deliciosos do segmento”, afirma. Para isso, a empresa anunciou o investimento de R$ 1 bilhão, até 2019, para a abertura de novos restaurantes e aceleração do plano de modernização das unidades existentes.

Negócio Quântico

O empresário Fabiano Isoppo, gaúcho de nascimento e curitibano de coração, criou um produto que tem sido apreciado por muita gente, o Sais Quântico. É um produto natural extraído da água do mar, que contém 36 minerais com várias propriedades, que melhoram o funcionamento do corpo humano, além de regularizar a pressão e não reter líquido. O novo produto contribui para a perda de peso, pois ajuda o organismo a digerir mais rápido os alimentos, e também para a prevenção da diabetes. A ideia surgiu por uma necessidade de sua filha, que aos 6 anos, foi diagnosticada com hepatite autoimune. "Pode parecer estranho, mas vale lembrar que o plasma sanguíneo tem a mesma composição dos oceanos”, destaca Fabiano Isoppo, empresário e empreendedor responsável pelo Sais Quântico. Isso estabilizou o organismo dela, depois de um período de adpatação, e foi aí que surgiu a ideia de criar o Quântico.

Balanço

Ana Maria Gusmão, fundadora da Sotarelli, marca curitibana de referência em cosméticos avançados no mercado nacional, que aposta em nanotecnologia, comemora 15 anos de sucesso da companhia em 2018, com ótimos resultados e amplo investimento em inovação e tecnologia.

***

Vinícius Sampaio e Cleide Insaurrade inauguram amanhã a quinta unidade da rede curitibana Mr. Hoppy Beer & Burger em Curitiba e a oitava do País, em Santa Felicidade. A rede já opera também com franquias.