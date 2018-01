Como montar o Coritiba no Fifa 18

(foto: Reprodução/Futhead)

O Fifa 18 não possui os jogadores dos clubes brasileiros no modo Fifa Ultimate Team - FUT. Nos modos Temporadas e Carreira, as equipes da primeira divisão nacional estão presentes, mas com atletas com nomes fictícios (como Barnierie, Couteira e Cabrais). Apenas a camisa e o escudo do Coritiba e dos demais times da Série A Brasil estão presentes em todos os modos do Fifa.

No modo FUT, porém, é quase possível formar uma equipe com jogadores que já atuaram pelo Coritiba. Quase porque o Bem Paraná não encontrou na base de dados do game nenhum goleiro que já tenha passado pelo Coxa.

A pesquisa encontrou 17 jogadores de linha ex-Coritiba. Todos estão presentes em outros clubes. O FUT não tem a primeira divisão do Brasil, mas possui atletas de outras 43 ligas (entre elas, as 4 primeiras divisões da Inglaterra, as 2 primeiras da Espanha, da Alemanha, da Itália e da França). No total, são 15.082 jogadores de linha e 1.827 goleiros.

O Bem Paraná buscou nessas ligas atletas que já atuaram pelo Coritiba e montou um time com os melhores por posição, sem considerar o quesito “entrosamento” (ou chemistry, para quem usa a versão em inglês), que afeta o desempenho tático e técnico das equipes dentro do game.

Curiosamente, o Fifa 18 deveria ter na sua base de dados três jogadores que já atuaram pelo clube paranaense: o goleiro Artur Moraes, que está no Desportivo Aves, de Portugal, o goleiro Vaná, que está no Porto, de Portugal, e o zagueiro/volante Chico, do Antalyaspor, da Turquia. No entanto, não há uma explicação por parte da empresa responsável pelo jogo pela ausência dos três atletas.

Para montar o melhor Coritiba possível, considerando o Overall (média das habilidades) do jogador, o Bem Paraná formou a equipe no 4-1-4-1, com Juninho atuando como volante.

O CORITIBA NO FIFA 18

Rafinha (Lateral-direito, 78) Bayern-ALE

Miranda (Zagueiro, 86) Inter-ITA

Luccas Claro 73 (zagueiro) Gençelerbirligi-TUR

Juninho 73 (zagueiro) Tigres-MEX

Adriano (Lateral-esquerdo, 78) Besiktas-TUR

Marlos (Meia-direita, 82) Shakhtar-UCR

Lucas Piazon (Meia-esquerda, 74) Fulham-ENG

Thiago Galhardo 70 (meia) Albirex Niigata-JAP

Bottinelli (Meia, 71) America de Cali-COL

Ruidiaz (Atacante, 76) Monarcas-MEX

Para formar uma equipe mais competitiva, o Bem Paraná incluiu no Coritiba o meia Lucas Piazon, que nunca jogou profissionalmente no clube paranaense, mas passou pelas categorias de base do Coxa. Outro improviso foi colocar como volante o zagueiro Juninho, revelado pelo Combate Barreirinha e que se destacou no Coritiba em 2002 e 2004. Tanto no Coxa como no Botafogo, Juninho chegou a atuar diversas vezes como volante.

Outros jogadores que já atuaram pelo Coritiba e estão no Fifa são os seguintes:

Roni 73 (meia-esquerda) Belenenses-POR

Welinton 73 (zagueiro) Alanyaspor-TUR

Felipe 71 (zagueiro) Hannover-ALE

Ricardinho 69 (lateral-esquerdo) Oxford-ENG3

Dudu 67 (meia) Ohod-ARA

Leandro 67 (atacante) Kashima Antlers-JAP

Abner 66 (lateral-esquerdo) Estoril-POR

