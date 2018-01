Ford Focus 2018 ganha versão de entrada com motor de 2 litros

Nova versão 2.0 SE do traz custo-beneficio mais atraente (foto: Divulgação)

O Ford Focus chega à linha 2018 com nova versão e mais conteúdo. A principal novidade é a introdução de uma opção de entrada para a configuração hatch com motor 2.0, a SE. E a partir de agora, o sistema de conectividade SYNC 3 passa a ser oferecido em toda a linha Fastback, sendo opcional na SE 2.0. Para o hatch, o recurso também está disponível como opcional a partir da versão SE 2.0. Além disso, as opções SE Plus 1.6 e 2.0 e Titanium passam a sair de fábrica com espelhos retrovisores com rebatimento elétrico. “Essa nova configuração oferece um custo-benefício mais atraente, com preço de R$ 83.600. Antes, essa motorização era oferecida apenas a partir da SE Plus para o hatchback”, afirma Luiz Antonio Sebben, diretor da Ford Slaviero de Curitiba. Referência em dirigibilidade, o Focus é um exemplo de vitrine tecnológica da Ford. Em sua atual geração, adicionou itens como frenagem autônoma contra acidentes, estacionamento automático em vagas paralelas e perpendiculares e faróis bi-xenon adaptativos. Foi também o primeiro modelo a estrear o SYNC 3 no Brasil, terceira geração da central multimídia da Ford, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, incluindo tela de 8 polegadas, navegação e som premium da Sony na versão Titanium. A segurança do Focus conquistou avaliação máxima das principais entidades certificadoras internacionais. A linha vem de série com controle eletrônico de estabilidade e tração, sistema preventivo contra derrapagens, assistente de partida em rampa, controle de torque em curvas e frenagem de emergência (sistema AdvanceTrac), além de aviso de pressão baixa dos pneus. O Focus hatch tem os motores 1.6 Sigma Flex, com transmissão manual de cinco velocidades, e 2.0 Direct Flex com transmissão sequencial de seis velocidades e “paddle shift”.