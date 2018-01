Homem que atropelou 18 no Rio pede desculpas e diz que não é assassino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em depoimento reproduzido pelo "Fantástico", da Rede Globo, neste domingo (21), Antonio de Almeida Anaquim 41, que atropelou dezenas de pessoas no Rio de Janeiro na última quinta-feira (18) pediu desculpas e disse não ser assassino. "Não sou assassino, não tive intenção de matar ninguém. Peço desculpas a todos que estão sofrendo por essa tragédia que eu causei", afirmou em vídeo enviado à produção do programa. Na quinta (18), o motorista perdeu a direção na orla de Copacabana, subiu na ciclovia, atravessou o calçadão e só parou na areia da praia. Foram 18 pessoas atropeladas —dentre elas, uma menina de 8 meses, que morreu. Nesta semana, Anaquim deverá voltar para depor na 12ª Delegacia de Polícia. A data ainda não foi definida. Ele responderá em liberdade por homicídio culposo —quando não há intenção de matar. No seu primeiro depoimento, o motorista afirmou ter sofrido um ataque epilético. A CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dele já tinha sido cassada pelo Detran. Em maio de 2014, o Detran abriu processo de suspensão da carteira de Anaquim. No entanto, ele não cumpriu com a exigência de devolução da carteira para realizar o curso de reciclagem. O processo só foi concluído em fevereiro de 2017. Neste período, ele renovou a CNH e mentiu para órgão. Ao ser questionado se tinha epilepsia no processo de renovação da carteira, o motorista negou. Anaquim foi liberado na tarde de sexta (19). VÍTIMAS Os pais da menina morta no episódio vão processar Anaquim. Segundo o advogado da família, Carlos Alberto do Nascimento, eles estão muito abalados com a tragédia e não têm condição de trabalhar. Por isso, o advogado vai pedir uma indenização na Justiça nos próximos dias. O valor ainda não foi calculado. Dentre os sobreviventes, o caso mais grave é o de um australiano que está internado no Hospital Miguel Couto. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o australiano de 68 anos, que é residente no Brasil, está na UTI e "apresenta evolução clínica favorável, mas o quadro é ainda gravíssimo". Outras sete pessoas estão internadas em estado estável em dois hospitais públicos. Quatro serão submetidos a cirurgias ortopédicas nesta segunda (22) no Miguel Couto. No Hospital Souza Aguiar, duas vítimas, sendo uma argentina, "recuperam-se bem das cirurgias ortopédicas realizadas na sexta-feira". Outra ferida aguarda transferência para fazer cirurgia de alta complexidade.