Com gol de bicicleta de Gustavo, Fortaleza vence o segundo jogo no Estadual

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um gol de bicicleta do atacante Gustavo, o Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, derrotou o Maranguape, por 2 a 0, em casa, e chegou à sua segunda vitória em dois jogos no Campeonato Cearense. O Fortaleza saiu na frente do placar graças a um gol de Bruno Melo, de pênalti. Aos 45min da segunda etapa, Gustagol, ex-Corinthians, aproveitou um cruzamento da direita e, de bicicleta, mandou para as redes. Com o triunfo, o Fortaleza chega a seis pontos na competição. Já o Maranguape soma duas derrotas e um empate em três jogos. Na rodada anterior, o time de Rogério Ceni bateu o Uniclinic por 4 a 0, com quatro gols de Gustavo. Em uma temporada de mais decepções que alegrias como foi 2016, o atacante se tornou um dos alvos preferidos da crítica no Corinthians. Ex-Criciúma, ele foi adquirido por aproximadamente R$ 4 milhões pelo clube paulista e assinou um contrato de mais de quatro anos com o time, mas deixou o Parque São Jorge apenas três meses depois de chegar, sem nenhum gol marcado.