Incêndio destrói depósito de insumos da Secretaria de Saúde de Angra dos Reis

Um incêndio atingiu nesta segunda-feira (22), por volta das 5h, o depósito da Secretaria de Saúde, em Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense, no bairro Balneário, destruindo o estoque de insumos que abastece toda a rede de saúde do município. O fogo acabou também com estoque de fraldas, seringas, luvas, além de equipamentos que estavam no local. No depósito, não havia estoque de vacina contra a febre amarela. Ninguém ficou ferido no incêndio.

Apesar de o Corpo de Bombeiros ter agido rapidamente para controlar o incêndio, os produtos altamente inflamáveis fizeram que as chamas tomassem conta do depósito com muita velocidade, e nada se salvou.

A prefeitura de Angra dos Reis informou que vai apurar as causas do incêndio e que o depósito não estava totalmente abastecido de insumos. O valor estimado do prejuízo é inferior a R$ 70 mil. A prefeitira informou que fará o possível para que o abastecimento na rede não seja afetado na distribuição dos insumos nos postos e unidades de saúde.

No depósito não havia remédios, medicamentos nem vacinas, como a da febre a marela, que segue normalmente com sua agenda de aplicação da dose nos locais já previstos para esta semana.

A Secretaria de Saúde de Angra fará o levantamento do material destruído no incêndio.

Calendário de vacinação contra febre amarela

A equipe da rede pública de saúde realizou uma grande mobilização no sábado (20) em todo o município, incluindo os moradores da Baía da Ilha Grande, para vacinar a população contra a febre amarela. Somente nesse dia foram aplicadas 6,8 mil doses, totalizando, até o momento, aproximadamente 30 mil pessoas vacinadas. A meta é imunizar 110 mil.