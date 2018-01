Helicóptero cai na orla do Recife e mata pelo menos duas pessoas

JOÃO VALADARES E KLEBER NUNES RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram na queda do Globocop, helicóptero que prestava serviços à TV Globo em Pernambuco, na manhã desta terça-feira (23). O acidente ocorreu na praia do Pina, zona sul do Recife, por volta das 6h05. A aeronave caiu minutos antes de uma segunda entrada ao vivo no programa "Bom Dia Pernambuco" para mostrar imagens da forte chuva que atingia o Recife na manhã desta terça. Em nota, a TV Globo lamentou o acidente. "Estamos todos muito tristes com essa fatalidade. A empresa é nossa parceira. Deixo aqui a nossa solidariedade às famílias das vítimas", disse Iuri Leite, diretor da Globo Nordeste. A aeronave caiu a 30 metros da costa onde a profundidade não passa de três metros. Banhistas ajudaram a resgatar os corpos do mar antes de bombeiros e agentes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Eles relataram à imprensa local que viram um "clarão" antes da queda. O piloto, Daniel Galvão, 33, e a supervisora de voo, Lia Maria Abreu de Souza, 34, morreram na hora. Lia era sargento da Aeronáutica. Segundo a FAB (Força Aérea Brasileira), a militar não estava em missão oficial e participava do voo a convite da empresa Helisae, proprietária do helicóptero. O único sobrevivente é o operador de câmera Miguel Brendo Pontes Simões, que completa 21 anos no próximo domingo (28). Ele foi socorrido no mar e levado para o Hospital da Restauração, considerado a maior emergência do Estado. Simões sofreu fratura no rosto, nos braços e no fêmur. Também chegou à unidade hospitalar com sangramento no tórax. Segundo comunicado do Hospital da Restauração, o estado de saúde dele é grave. Daniel e Miguel eram funcionários da empresa Helisae. O piloto Daniel, considerado experiente, tirou licença para pilotar helicópteros nos Estados Unidos e revalidou a licença no Brasil em 2011. Ele tinha cerca de 1.300 horas de voo. AERONAVE O helicóptero era um Robinson R44/News Copter, específico para operações de filmagem aérea. De acordo com a Helisae, na última terça (16), a aeronave passou por inspeção anual de manutenção. A empresa informou que seguia à risca o calendário de manutenção. A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) também informou que o helicóptero estava apto a voar. Uma equipe do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) já está no local do acidente para iniciar as investigações. A Polícia Civil de Pernambuco abriu inquérito para apurar as causas da queda. Inicialmente, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco havia confirmado que a queda do helicóptero provocou três mortes, mas a informação foi corrigida pela pasta. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, 20 homens da corporação, com apoio de motos aquáticas, participaram das buscas pelos destroços do helicóptero. Segundo a corporação, nenhuma outra vítima foi encontrada no mar. Em nota, a TV Globo lamentou o ocorrido. Confira o comunicado na íntegra: "A Globo lamenta o acidente com o helicóptero que prestava serviço para a empresa em Pernambuco, ocorrido na manhã desta terça-feira, dia 23, na Praia do Pina, na zona Sul do Recife. A aeronave levava dois prestadores da empresa Helisae, que fornece as imagens aéreas para a emissora, além de uma sargento da Aeronáutica que acompanhava o voo. Duas pessoas morreram e uma foi levada para o hospital. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades. 'Estamos todos muito tristes com essa fatalidade. A empresa é nossa parceira. Deixo aqui a nossa solidariedade às famílias das vítimas', diz Iuri Leite, diretor da Globo Nordeste."