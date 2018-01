62 milhões de brasileiros já foram vítimas de cibercrimes

Os hackers roubaram US$ 172 bilhões de 978 milhões de consumidores em 20 países no ultimo ano, de acordo com o Norton Cyber Security Insights Report 2017, divulgado nest pela Norton by Symantec. O Brasil é o segundo país que mais perdeu financeiramente com ataques cibernéticos, atrás apenas da China e da Índia. Em 2017, cerca de 62 milhões de brasileiros foram vítimas de cibercrime, o que representa 61% da populaçãoadulta conectada do país. As perdas totalizaram US$ 22 bilhões sendo que cada vítima perdeu uma média 34 horas com as consequências dos ataques.

De um modo geral, as vítimas do cibercrime compartilham um perfil semelhante: são entusiastas de tecnologia que se cercam de dispositivos mobile tanto em casa como fora dela, mas têm um ponto cego quando se trata de princípios de segurança cibernética. Este grupo tende a usar a mesma senha em várias contas ou compartilhá-la com outras pessoas. Entre as vítimas de crimes cibernéticos, 84% foram afetadas nos últimos 12meses. Entre os entrevistados brasileiros, 59% admitiram compartilhar as senhas, 34% escrevem a informação em um pedaço de papel e 24% usam a mesma senha para todas as contas. As senhas mais compartilhadas são as dos dispositivos conectados domésticos (38%), seguida de desktops (37%) e laptops (36%). Embora 83% dos entrevistados se preocupem que suas informações sobre dados bancários sejam roubadas, 18% compartilham a senha online de sua conta bancária com outra pessoa.

Snapchat para todos

A empresa Snap Inc disse que está lançando um novo recurso no Snapchat nesta semana que permite aos usuários compartilhar histórias públicas com amigos e familiares que não estão no aplicativo. A empresa, que registrou mais de 178 milhões de usuários ativos diários no terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro, vem tentando atrair novos usuários e lançar recursos, com o objetivo de aumentar o tempo gasto pelos usuários no aplicativo.

Internet para todos

O município de Foz do Iguaçu (PR) será um dos primeiros a seratendido pelo programa Internet para Todos, assegurou o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Ele também antecipou que 80 cidades do estado serão beneficiadas na primeira fase da empreitada. “O nternet para Todos tem uma implantação rápida, imediata e nessa primeira etapa serão reservados 80 municípios ao Paraná. Nós assumimos esse compromisso e o município e Foz do Iguaçu será um dos primeiros a ser beneficiado”, destacou o ministro.

Bizarrice na rede



Hot Dogs princesas

A nova moda na internet é vestir hot dogs de princesas. Isso mesmo. Tudo é feito com queijo, maionese, ketchup e outros adereços comestíveis. Veja mais em www.toxel.com.br