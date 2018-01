Mundo da moda gera vagas de emprego no Paraná

(foto: Divulgação)

A agência de modelos Forum Model, uma das maiores do Sul do Brasil, acaba de abrir 51 vagas de emprego em Curitiba e Londrina. São opções para trabalhos administrativos e outros mais específicos na área de atuação da agência. Mesmo assim, não há exigência de experiência anterior.

As vagas são para os seguintes cargos: Scouter, Diretor de Casting, Booker Comercial, Booker Fashion, Atendimento New Face, Assistente financeiro, Retocador de imagem, Atendimento ao Cliente, Secretária executiva, Assistente administrativo e Designer gráfico.

O início é imediato e os salários podem chegar até R$5.000,00. Além de benefícios como VT, VR, Plano de saúde, Plano odontológico, treinamento inicial e plano de carreira. Pessoas com deficiência também podem concorrer às oportunidades. A idade mínima é de 18 anos.

Para se candidatar as vagas envie seu currículo para vempara@aforum.com.br ou entregue diretamente nas unidades da agência. Divina Providência 37, Santa Quitéria – Curitiba. Rua Brasil 1824, Centro – Londrina.

A Forum Model Management, tem três anos de atuação e está presente com sedes nas duas maiores cidades do Paraná além de parcerias com agências em todo o país e exterior.

Atualmente a agência conta com uma equipe formada por mais de 70 profissionais dos quatro cantos do Brasil e experientes bookers aptos a oferecer suporte e gerenciar carreira de modelos no mercado nacional e internacional.