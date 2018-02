Prefeitura entrega novos CMEIs e ampliações no 1º semestre

Detalhe das obras no CMEI Capinzal, que vai abrir mais 90 vagas (foto: Rafael Nunes)

O ano de 2018 começou com boas perspectivas quando o assunto é a ampliação de vagas na educação infantil de Araucária. Após anunciar a redução em cerca de 80% na fila de espera (em apenas um ano) para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SMED), confirmou a entrega de novas unidades e a ampliação de mais duas delas ainda neste semestre.

A região do Capinzal está prestes a ganhar um CMEI amplo e moderno. Os serviços estão em fase de acabamento. Atualmente, o CMEI local funciona em um espaço locado. Em vez de 43 (número atual), o novo espaço passará a atender até 130 crianças da região. No Jardim Hermon e no Jardim Esperança as estruturas impressionam pelo porte. O CMEI do Jardim Hermon passará a atender a até 138 crianças e a unidade do Esperança até 276 crianças (da região do Gralha Azul e Planalto).

O antigo prédio da Escola Elírio também está passando por obras e deve virar um CMEI para até 160 vagas (infantil 4 e 5). Novos espaços em alvenaria estão sendo construídos onde havia salas de madeira. Os CMEIs Plínio e Maranhão terão ampliação. O Plínio já atende a 123 crianças e contará com mais 43 novas vagas. No caso do Maranhão já são 137 crianças atendidas e 71 vagas serão criadas. Na região do Barigui, o antigo prédio da Escola Vitorio Sfendrych abrigará um novo CMEI. Com isso, além das 52 vagas já disponíveis na região atualmente, haverá mais 50 novas vagas, suprindo toda a demanda local.