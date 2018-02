O camarote mais animado da Marquês de Sapucaí

Localizado no Coração da Sapucaí, o Folia Tropical é o melhor lugar para assistir aos desfiles no Rio de Janeiro (foto: Divulgação)

Faltam oito dias para o carnaval. E um dos momentos mais bonitos do reinado de Momo é – certamente – os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. A transmissão pela TV pode oferecer ao espectador alguns detalhes em camera lenta, mas a emoção mesmo é só na avenida. Escolas de Samba com quatro mil integrantes fantasiados cantando e contando uma história, com enredos mirabolantes, embaladas por uma bateria de 500 instrumentistas e carros alegóricos superluxuosos. Isso não cabe na telinha da TV. E para assistir essa grande festa bem de pertinho, com muito conforto, nada melhor garantir um lugar num camarote com todas as mordomias possíveis (do transporte para chegar na Passarela do Samba, bebidinhas e comidinhas até um show exclusivo do Zeca Pagodinho). Quem oferece tudo isso é melhor e o mais antigo camarote da avenida: o Folia Tropical que recebe, por noite, 1000 foliões e ainda tem lugares disponíveis.

Até alguns anos atrás os camarotes quase sempre ficaram elevados a uma categoria intransponível. O público em geral, só conseguia comprar lugares nas arquibancadas, cadeiras ou frisas. O Folia Tropical foi o primeiro camarote da avenida a possibilitar o acesso de quem gosta de se divertir e tem grana para pagar em torno de R$2.500 por um lugar no paraíso. E quem paga fica muito satisfeito. No último ano o camarote fez uma pesquisa com seus frequentadores e o índice de aprovação foi de 96% (foliões que voltariam e/ou recomendariam o camarote para os amigos).

A aprovação quase unânime é resultado de uma permanente preocupação com a qualidade. Um dos sócios desse camarote, o empresário Mickael Noah do Grupo Pacífica, que atua há 32 anos no carnaval carioca, conta que esse será o sexto ano do Folia Tropical e que a cada carnaval o investimento vem sendo aperfeiçoado. “Neste ano houve uma melhora com mais conforto para as pessoas aumentando o espaço para dois mil metros quadrados. Isso agiliza a circulação interna e gera um conforto para o público, pois o camarote não fica lotado de gente”, pondera.

Dividido em nove ambientes com capacidade para mil pessoas, o Folia Tropical este ano exalta a Zona Norte do Rio de Janeiro, a decoração é assinada pelo arquiteto Rodrigo Dinelli. “E lá onde estão as raízes do samba. Nossa decoração traz essas referências”, diz Mickael que considera que o camarote tem o Espírito do Carnaval. Isto é celebração e animação: “a gente leva um pouco do Rio para nossos convidados”.

Localizado no setor 6 — o Coração da Sapucaí — o camarote oferece, ao longo da maratona de samba, open bar e serviço de buffet do Laguiole, restaurante estrelado pelo Guia Michelin (que também serviu os convidados do Rock in Rio). Além disso, no intervalo entre cada desfile, o Folia Tropical convida algumas personalidades musicais para animar os foliões. Esse ano estão programados os shows de Alexandre Pires (no domingo dia 11), Maria Rita (na segunda 12) e Alcione e Zeca Pagodinho no dia do desfile das campeãs (sábado dia 17). É um pocket show, com duração de 40 minutos, que serve como uma animação a mais na festa.

SERVIÇO

Ainda há ingressos para os dois dias de desfile do grupo especial. Eles podem ser adquiridos pelo site www.foliatropical.com.br ou pelo televendas (21) 3202-6000. Os valores incluem open bar, camiseta, serviço de buffet permanente, massagem, lounge para descanso, e transfer de ida e volta para a Marques de Sapucaí.

Foto: Bárbara Magalhães

Portela campeã de 2017

ORDEM DE DESFILE DO GRUPO ESPECIAL

Domingo (11/2)

1ª às 21 horas – Império Serrano

2ª entre 22h05 e 22h20 - São Clemente

3ª entre 23h10 e 23h40 - Vila Isabel

4ª entre 0h15 e 1 hora - Paraíso do Tuiuti

5ª entre 1h20 e 2h20 – Grande Rio

6ª entre 2h25 e 3h40 - Mangueira

7ª entre 3h45 e 4h18 - Mocidade Independente

Segunda-Feira (12/2)

1ª às 21 horas - Unidos da Tijuca

2ª entre 22h05 e 22h20 - Portela

3ª entre 23h10 e 23h40 - União da Ilha

4ª entre 0h15 e 1 hora - Salgueiro

5ª entre 1h20 e 2h20 - Imperatriz Leopoldinense

6ª entre 2h25 e 3h40 - Beija-Flor

Foto: Bárbara Magalhães

Cuidados com a acessibilidade

Inclusão na avenida

O Camarote Folia Tropical atende 750 crianças portadoras de necessidades especiais na Terça-feira de Carnaval. A programação acontece durante o Desfile das Escolas de Samba Mirim.

Essa ação é estendida aos familiares das crianças e inclui uma programação com mágicos e recreadores entre as 16h30 e 21 horas. “Nós estamos desde 1985 trabalhando com carnaval na Sapucaí. Nossa família tem uma política de abraçar o próximo, é um DNA diferente para atender as pessoas e empresas que nos procuram”, finaliza Mickael Noah.