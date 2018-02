Rodízio de brigadeiros no domingo

Domingo, o dia mais doce da semana, ganhou um rodízio especial de brigadeiros. Essa ideia maravilhosa foi da patisserie Andréa Moritz, que há 20 anos trabalha com confeitaria artística e comanda a Madame Josefina.

O cake Jar uma opção saborosa.

Andréa lançou o rodízio de brigadeiros com mais de 60 sabores diferentes, e outras sobremesas, entre elas o Cake Jar, que é um bolo no pote e o Brookie, uma mistura de brownie com cookie.

A cada domingo, são escolhidos 20 sabores para o rodízio, além dos tradicionais, tem de parmesão, cerveja, maçã verde, camomila, whisky, batida de coco, champagne, rum, caipirinha, wasabi (raiz forte oriental), indiano (canela e especiarias) e vários outros sabores. Essa delícia de rodízio custa R$34,90 por pessoa para adultos, e R$19,90 para crianças de 5 a 10 anos de idade. O melhor programa para esse domingo!

Atenção o rodízio é só aos domingos, das 13h às 19h, no Batel Food Center- Avenida Vicente Machado, 984. Reservas 98-400-8185 fotos H.C.