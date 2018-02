Carro com banco em chamas é encontrado em estrada de São José dos Pinhais

(foto: Reprodução Imagem Facebook Guarda Municipal de São José dos Pinhais)

A Guarda Municipal de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), encontraram um veículo ônix, com as portas abertas, e os bancos em chamas. O caso ocorreu nesta manhã de sábado, 3 de fevereiro, após a corporação atender a um chamado para averiguação de um carro abandonado na Estrada da Roseira, em Borda do Campo, área rural do município.

