‘Jesus te ama porque não convive com você’, diz Livia a Mara Maravilha

As apresentadoras Mara Maravilha e Lívia Andrade trocaram farpas no Programa Silvio Santos deste domingo (4), atiçadas pelo próprio apresentador. Durante o quadro Jogo dos Pontinhos, os participantes precisavam escrever a continuação de uma frase proposta por Silvio: “Lívia Andrade foi colocada no programa Fofocalizando porque ela tem a língua...” Na vez de Mara falar, Silvio Santos a provocou. “Eu nem ligo. Quanto mais bate, mais eu cresço, sabe por que? Primeiro me garanto sabe [com] quem? [Com] o lá de cima. Quem me garante é ele, depois eu, depois o ‘paitrão’, claro”, disse Mara, em alusão religiosa, antes de mostrar a placa em que chama a colega de “Venenosa”. Momentos depois, antes de revelar que a resposta correta seria “Afiada”, Lívia cutucou Mara: “Bom, só quero dizer uma coisa pra minha colega: Jesus te ama porque ele não convive com você, tá?!”

Redes Sociais

Neymar faz festa ‘de arromba’ e é cortado de jogo

O atacante Neymar, 26 anos, reuniu amigos e familiares em uma festa de gala neste domingo (4), em Paris, para celebrar seu aniversário que aconteceu ontem. O jogador do PSG reuniu celebridades do futebol, da moda e das artes, muitos dos quais viajaram do Brasil à França apenas para prestigiar o evento. Dentre os nomes estavam o casal Luciano Huck e Angélica, Giovanna Ewbank e Ronaldo Fenômeno. Todos os convidados brasileiros tiveram as passagens e hospedagens bancadas pelo próprio futebolista. Bruna Marquezine, com quem Neymar reatou o namoro no Réveillon, estava presente. Em vídeos publicados no Instagram, a atriz aparece dançando com o namorado e, em outro momento, “descendo até o chão” ao som de ‘Ôh Novinha’, de Mc Don Juan. A música ficou por conta do colombiano Maluma, que cantou hits como ‘Sim ou Não’, gravado com Anitta. O compositor foi também o responsável por puxar o “feliz cumpleaños”, a versão em espanhol do “parabéns”. Davi Lucca, filho de Neymar, homenageou o pai. Ontem, no dia seguinte à festa, Neymar não foi relacionado pelo PSG para o jogo contra o Sochaux-Montbéliard, que será hoje, pelas oitavas de final da Copa da França.

Música

Rouge lança ‘Bailando’, primeira música inédita após retorno da banda

A banda Rouge lançou ontem o clipe da música ‘Bailando’, a primeira inédita desde a volta da banda em outubro de 2017. A música foi lançada durante a participação do quinteto formado por Lissah Martins, Fantine Thó, Karin Hils, Aline Wirley e Luciana Andrade no Domingão do Faustão. Essa foi a primeira vez do grupo da Globo. A música foi composta por Umberto Tavares, que trabalhou com cantores consagrados como Anitta (Paradinha, Bang), Nego do Borel (Você Partiu Meu Coração) e Ludimilla (A Danada Sou Eu).

Formado em 2002, no programa Popstar, do SBT, o Rouge vendeu mais de seis milhões de discos e colecionou músicas de sucesso, como Ragatanga e Brilha La Luna.

Novo filme sairá em maio

‘Aplico golpes desde cedo’, diz Han Solo em teaser

Em ‘Han Solo: Uma História Star Wars’, o personagem interpretado por Harrison Ford na trilogia clássica da saga especial, aparece em seus anos de formação, sob a pele do californiano Alden Ehrenreich. O teaser do filme foi divulgado neste domingo (4), no intervalo do Super Bowl, a final de futebol americano. Previsto para chegar aos cinemas brasileiros em 24 de maio, o longa dirigido por Ron Howard (“Uma Mente Brilhante”) contará como Han Solo conheceu Chewbacca e como se tornou um rebelde das galáxias. As cenas mostram que ele foi expulso da academia de pilotos por ter “opinião própria”. Quem também dá as caras é a atriz Emilia Clarke (a Daenerys, de ‘Game of Thrones’) que interpretará um possível par romântico do personagem.

Na Flórida

Família é multada por pintar muro igual a quadro de Van Gogh

Um casal que decidiu pintar o muro de casa no mesmo estilo do quadro The Starry Night, do pintor holandês Vincent Van Gogh, foi multado pela prefeitura da cidade norte-americana de Mount Dora, na Flórida. Caracterizando a pintura como grafite, O município cobra US$ 100 (cerca de R$ 320). Inicialmente, apenas um muro havia sido pintado imitando o quadro de Van Gogh. Porém, após a prefeitura ordenar que o muro deveria ter a mesma cor da casa, a família decidiu adaptar a parte externa da residência, que agora tem a mesma inspiração. Paradoxalmente, a posiçao da prefeitura ocorre quando se aproxima o Mount Dora Art Festival, festival de arte e antiguidade na cidade.

Níver do dia

Cláudia Ohana

atriz brasileira

55 anos