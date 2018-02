Prefeitura prepara o 'bloco da varrição' para o desfile de Curitiba

(foto: Levy Ferreira/SMCS)

A sujeira não vai atrapalhar a folia de quem for pular ou apenas assistir aos desfiles do Carnaval de Curitiba. O Departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal do Meio Ambiente remanejou equipes e o trabalho será reforçado durante toda a programação.

A limpeza especial começa no sábado (10/2), no Baile Infantil na Rua Marechal Deodoro, e segue durante os desfiles dos blocos e escolas de samba. Das 15h às 23h serão intensificados os trabalhos de varrição e catação.

As equipes de limpeza fecham os desfiles. Com a desmontagem das arquibancadas, saem os carros alegóricos e os integrantes das escolas e entram o caminhão-pipa com água de reúso, as vassouras, a catação e a coleta do lixo para devolver a Marechal Deodoro ao trânsito e aos pedestres e encerrar a festa.

“Após a desmontagem dos eventos, conseguimos ter a dimensão dos resíduos deixados”, observa a gerente de limpeza do Departamento de Limpeza Pública, Marina de Campos Ballão.

Também no domingo (11/2), durante a Marcha Zombie Walk, entre a Boca Maldita e o Centro Cívico, e na segunda-feira (11/2), no Psycho Carnival, nas ruínas de São Francisco, haverá equipes de varrição e catação acompanhando os participantes desde a concentração até a caminhada e as apresentações.

Durante a programação, sempre após as 22h, entram as equipes de terceiro turno para a complementação do trabalho e, depois da finalização, um caminhão-pipa faz o arremate da limpeza das vias públicas.