Depois do granizo, Curitiba ´bipolar´ tem arco-íris

Arco-íris no Juvevê (foto: Simon Taylor)

Após vários bairros serem atingidos por granizo, na tarde desta quarta (7), Curitiba `bipolar`surpreendeu com um arco-íris bem delineado, principalmente na região do Ahu e do Juvevê.

Veja vídeo que mostra a chuva de granizo em Curitiba

A chuva de granizo forte foi registrada nos bairros Juvevê, Bacacheri, Alto da Glória, Hugo Lange e Alto da XV, e também o Hauer e Bairro Alto. No Alto da Glória as pedras de gelo chegaram a quebrar o vidro de janelas de apartamentos na região, relataram leitores do Bem Paraná. A chuva também pode ter provocado o desligamento de semáforos na Capital. Na Rua Tibagi com as ruas Marechal Deodoro, XV de Novembro e Alfredo Bufren ficaram apagados.

Em outras regiões da cidade, o sol brilhou durante toda a tarde e não houve registro de nenhum fenômeno meterológico. Segundo o Instituto Simepar, o clima de verão com chuva a qualquer hora está de volta e deve persistir até pelo menos o domingo de carnaval (7).