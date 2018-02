Granizo atinge vários bairros de Curitiba nesta quarta. Veja fotos e vídeo

(foto: Filipe Smolka) (foto: Filipe Smolka) (foto: Josianne Ritz) (foto: Geraldo Bubniak) (foto: Geraldo Bubniak) (foto: Marilu Hiekis Wazur)

A chuva chegou a Curitiba neste fim de tarde de quarta-feira (7) e, em alguns pontos da Capital há a ocorência de chuva com granizo. O fenômeno acontece na parte mais ao Norte da cidade, ente os bairros Juvevê, Bacacheri, Alto da Glória, Hugo Lange e Alto da XV, e também o Hauer e Bairro Alto.

Depois do granizo, Curitiba ´bipolar´ tem arco-íris

E a chuva de granizo veio forte. No Alto da Glória as pedras de gelo chegaram a quebrar o vidro de janelas de apartamentos na região, relatam leitores do Bem Paraná. Outros leitores enviaram um vídeo do momento da chuva de granizo no Juvevê. O vídeo foi feito por Marilu Wazur.

A chuva também pode ter provocado o desligamento de semáforos na Capital. Na Rua Tibagi com as ruas Marechal Deodoro, XV de Novembro e Alfredo Bufren ficaram apagados.

A chuva durou alguns minutos. Por enquanto não há relatos sobre grandes estragos na cidade.

