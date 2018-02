Hackers apostam na agilidade do whatsapp para aplicar golpes

Em janeiro deste ano 2,5 milhões de pessoas foram vítimas de golpes para roubo de informações através do Whatsapp. A isca mais usada pelos cibercriminosos pela ferramenta foram ofertas especiais e processos seletivos de emprego. Os dados são das empresa de segurança digital PSafe.

O resultado desta no segue a tendência já verificada nos últimos meses do ano passado, quando o número de golpes aplicados pelo whastapp apresentou um grande avanço. Segundo a empresa de segurança digital PSafe, o número de ciberataques pelo aplicativo duplicou no fim do último trimestre de 2017.

Para a empresa e seu laboratório de segurança digital, o whatsapp se tornou a ferramenta número um dos hackers no Brasil, com mais de 44 milhões de casos de disseminação de links maliciosos no aplicativo de mensagens instantâneas. O número representa um aumento de 107% em relação ao trimestre anterior, que registrou cerca de 21 milhões de casos.

A empresa explica que os cibercriminosos estão aprimorando as estratégias de engenharia. Eles estariam investindo em meios que tem uma rápida e maciça disseminação de links maliciosos em vez de produzir malwares, que são mais complexos de serem criados e têm menor potencial de viralização.

De acordo com a empresa no Brasil, estes golpes estão se popularizando principalmente pela habilidade dos criminosos em criar sites e links usados como iscas.

Para tentar evitar ser mais uma vítima o melhor é instalar um antivírus e mante-lo sempre atualizado. Além disso, a regra de ouro e sempre desconfiar de ofertas muito vantajosas e quando for verificar alguma, nunca usar o link encaminhado. O mais seguro é sempre digitar o endereço eletrônico da empresa.

IPVA é a isca da vez

A isca da vez é o IPVA. Um golpe está se espalhando pelo WhatApp prometendo isenção do pagamento do IPVA, descrevendo um suposto projeto social do governo federal. A história é falsa. Fiquem atentos.

