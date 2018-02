Curitiba no carnaval

Os restaurantes do Grupo Vino! oferecem boas opções para quem procura aproveitar o Carnaval entre boas mesas e bons vinhos. C La Vie, Terra Madre Ristorante e Olivença Cozinha Ibérica funcionam durante a maior parte do reinado de Momo. E tem promoção: de sábado a terça-feira, as três casas contam com promoção: qualquer vinho disponível sai com 20% de desconto, exclusivamente para consumo nos restaurantes.

Água no carnaval em São Paulo

A empresa de Águas Ouro Fino foi escolhida para hidratar os integrantes da organização dos desfiles do Carnaval de São Paulo. O CEO da empresa, Marcelo Marques (foto), é um dos convidados para prestigiar o evento ao lado do prefeito João Doria. Autoridades da cidade receberão a edição personalizada da água Ouro Fino.

Balanço:

** Nicho - assim a Cooldown tem feito história e criado uma demanada de mercado. Pensando no carnaval geek a casa criou uma agenda especial: concurso de Cosplay, marchinhas gamers, promoções e comidinhas diferentes vão marcar o primeiro Carnaval da Cooldown E-Sports n’ Burgers, de Curitiba. Devido ao feriado, a casa abrirá na segunda-feira, mas fechará na quarta. No sábado, dia 10, será realizado um “Baile” à Fantasia, Concurso de Cosplay e Cospobre e Duelo de Marchinhas Gamers.No domingo, dia 11, será o Zombie Day (em parceria com a Zombie Walk). Na segunda-feira, haverá o Torneio de Dragonball Fighter Z e Fireside de Hearthstone. Além disso, a casa será o “after” do Carnaval Nerd do Espaço Torres. E para encerrar a folia, na terça-feira tem Boardgames, X3 de LoL e Dia do Invertido, com Concurso de Crossplay (homens com fantasia de mulher e mulheres de homem).

** Para prevenir os danos causados pelo sol e manter a pele nutrida e uniforme mesmo nos dias mais quentes do verão, Eudora lança Neo Dermo Etage Defense FPS 50, um produto que, além de proteger dos danos solares, também previne e trata agressões externas na região do rosto.A novidade faz parte da linha expert em cuidados com o rosto, Neo Dermo Etage e sua fórmula estimula a produção natural de ácido hialurônico e inibe a perda colágeno. Além disso, possui ação antioxidante, que auxilia no combate ao envelhecimento.

** Andressa Ballarin e João Cerveira, da Ballarin Cerveira training Experience, estão muito felizes novamente com o convite, para maior feira mundial de Odontologia que acontece em Nova Iorque no final do ano. Andressa é a criadora da técnica Escultura Labial Ballarin 3D, que está em um livro a ser lançado em junho em Harvard.