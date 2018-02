Chef curitibano no carnaval carioca

Esse ano a Marquês de Sapucaí vai estar muito mais "gostosa", a escola de samba do grupo especial, União da Ilha do Governador traz para o carnaval do Rio o enredo: Brasil Bom de Boca, e conta a aventura dos hábitos alimentares da população brasileira.

A escola será a terceira a desfilar na próxima segunda-feira (dia 12), com 3.200 componentes, 29 alas, cinco carros alegóricos, e mais de 100 cozinheiros brasileiros, de norte a sul do país. Entre eles o chef Celso Freire que vai estar representando o estado do Paraná. O tema foi desenvolvido pelo carnavalesco Severo Luzardo, inspirado no livro de Raul Lody, que fará um passeio pelas influências e pelas cozinhas de cada região do Brasil. A chef Flávia Quaresma abraçou o samba enredo e fez a convocação de um time de chefs renomados para estarem na avenida, defendendo a escola, que vai colocar a gastronomia brasileira na Sapucaí.

A escola vai levar para a avenida ingredientes como cacau, milho, açaí, guaraná e alguns pratos da nossa culinária como: brigadeiro, coxinha de galinha, caipirinha, feijoada. O segundo carro representa a contribuição indígena, dedicado a cozinha amazônica e traz a mandioca, o tacacá, o pato no tucupi e muito mais.

A União da Ilha também vai trazer a contribuição africana com um manifesto contra o término da feira das Yabas, que misturava samba e cozinha em Madureira há 12 anos e que foi encerrada pela nova administração municipal.

A ala do milho será composta com chefs, estudantes e professores de gastronomia. O carro alegórico do cacau será mais lúdico, vai trazer 40 nomes da culinária brasileira com destaque para as chefs Raiza Costa, a Rainha da Cocada; Janaina Rueda, a Dona Onça; e Danielle Dahoui, da Cozinha sob pressão.

A escola encerra o desfile com o carro Botequim levando a Velha Guarda da escola, junto,p chef Claude Troisgros, que será homenageado com alguns chefs estrangeiros que contribuíram com a divulgação da gastronomia brasileira, no carro estarão os chefs Emmanuel Bassoleil, Érick Jacquin, Danio Braga, Roberto Ravioli, Vitor Sobral, Roberta Sudbrack, Flávia Quaresma, Kátia Barbosa, Guga Rocha, Batista, Bel Coelho, Rodrigo Oliveira e muitos outros bambas da cozinha.

O nosso querido chef Celso Freire vai desfilar na avenida, representando o Paraná, junto com mais 19 chefs de outros estados brasileiros , entre eles Carlos Kristensen (RS), Heiko Grabolle (SC), Ana Luiza Trajano (SP), Thomas Troisgros (RJ), Leo Paixão (MG), Barbara Verzola (ES), Tereza Paim (BA), Wanderson Medeiros (AL), Adriana Lucena (RN), Onildo Rocha (PB), Cesar Santos (PE), Junior Ayoub (MA), Emerson Pedrosa (CE), Ariani Malouf (MT), Paulo Machado (MS), Agenor Maia(DF), Daniela Martins (PA) e Denise Rohnelt (RR)./ foto T.Brunelli