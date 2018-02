Após show no 'BBB 18', Naiara Azevedo diz quem mais chamou sua atenção na casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo jeito, Naiara Azevedo ficou tão encantada pelos participantes do "BBB 18" quanto eles por ela. No show emblemático da festa Femineja, na quarta (7), a cantora desceu do palco, mudou de roupa e até cantou e dançou hits de funk. Em entrevista à reportagem, ela revela quem foram os participantes que mais chamaram sua atenção: Kaysar, que deu um show à parte no palco, e Patrícia, que era a fã mais empolgada do show. Ela também mencionou o galã da festa, Breno. "Todos os participantes estavam numa 'vibe' incrível no show, mas alguns realmente se jogaram na pista. Um dos que eu senti uma 'vibe' muito boa foi o Kaysar e a Patrícia. A energia transbordava pelos olhos. O Breno também estava muito legal", elogiou. FUNKEIRA, EU? Eclética e dona de muita presença de palco, Naiara Azevedo não deixou faltar no setlist os maiores hits do funk atual, como "Que Tiro Foi Esse", de Jojo Todynho, e "Olha a Explosão", de MC Kevinho. Mas ela reitera que sua praia mesmo é o sertanejo. "Eu adoro funk, tem algumas músicas que não podem faltar no show. Mas são só participações, não é o estilo que eu pretendo investir. Sou sertaneja mesmo", afirmou ela, que acredita que no meio do funk também é possível um movimento empoderador das mulheres. "Acho que em toda profissão que tem um destaque pelo movimento feminino, há mais chances de trabalho para as mulheres, seja nos palcos, seja na parte empresarial", opinou.