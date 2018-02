Paraná estreia reforços e vence, mas não tem mais chances

Jogadores do Paraná Clube comemoram gol sobre o Prudentópolis (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube venceu por 3 a 0 o Prudentópolis, nesse sábado (dia 10) à tarde, na Vila Capanema, pela 5ª (e penúltima) rodada da Taça Dionísio Filho, o primeiro turno do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital deixou a lanterna da classificação geral (entre os 12 participantes), mas continuou na sexta (e última) posição do Grupo A. Só os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as semifinas da Taça.

Essa foi a primeira vitória do Paraná Clube em 2018. Nas partidas anteriores, teve três empates e duas derrotas.

Clique aqui para ver a galeria de fotos do jogo.

Na última rodada, o Tricolor da Vila Capanema vai até Ponta Grossa enfrentar o Rio Branco. Mesmo que vença a partida, não tem mais chances de se classificar nesta Taça.

Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

O jogo teve domínio total do Paraná no primeiro tempo. Aos 12, João Paulo perdeu grande chance, na cara do gol, após receber a bola de Thiago Santos. Aos 15, Thiago Santos recebeu passe na área e acertou a trave. Aos 19, Zezinho cobrou falta, lançando para a área. Charles desviou de cabeça e a bola tcou no travessão. O gol só veio mesmo aos 45. Diego cruzou e Thiago Santos (ex-Bragantino) cabeceou no canto.

O segundo tempo começou com gol. Já na saída de bola, após boa troca de passes, João Paulo tentou lançamento. A bola desviou no zagueiro, enganou o goleiro e entrou direto: 2 a 0. Aos 5, a esteia do meia Matheus Pereira, que veio emprestado pela Juventus de Turim. Ele entrou no lugar do ponta Lucas Fernandes. O terceiro gol veio aos 9. Matheus Pereira tocou para Mansur, na meia-lua. Ele chutou. O goleiro espalmou. Zezinho pegou o rebote e fez 3 a 0.

Aos 34, outro reforço do Paraná estreou. O volante paraguaio Jorge 'Torito' González entrou no jogo, no lugar de Diego.

PARANÁ 3 x 0 PRUDENTÓPOLIS

Paraná: Thiago Rodrigues; Alemão, Charles, Neris e Mansur; Leandro Vilela, Zezinho, Lucas Fernandes (Matheus Pereira), João Paulo e Diego; Thiago Santos. Técnico: Wagner Lopes

Prudentópolis: Adilson; Nei, João Paulo, Salazar e Edu Pina; Elton, Cícero, Lucas Machado e Matheus (Jefferson Paulista) e Safira (Kairo); Danilo Medeiros. Técnico: Júlio Sérgio

Gols: Thiago Santos (45-1º), João Paulo (1-2º), Zezinho (9-2º)

Cartões amarelos: Zezinho, Mansur (Par). Lucas Machado, Safira, Edu Pina (Pru).

Árbitro: Gustavo Nogas

Público: 2.686 pagantes (3.292 total)

Renda: R$ 60.380,00

Local: Vila Capanema, em Curitiba