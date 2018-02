Filas marcam volta a Curitiba após o Carnaval. Veja como estão as estradas

A Br-277, no km 68, às 18h50 desta terça (foto: Reprodução / Ecovia)

O retorno para Curitiba, após a folga no Carnaval, teve tráfego intenso durante esta terça-feira (13), quinto dia do “feriadão” iniciado na sexta-feira. Houve congestionamento nas estradas que ligam Curitiba às praias do Paraná (a BR-277) e Santa Catarina (a BR-376).

Na BR-277, entre Curitiba e o litoral paranaense, houve congestionamento até entre o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o acesso à PR-407, que liga Pontal do Paraná à Br-277. As rodovias estaduais das praias, tanto a de Pontal como a Alexandra-Matinhos, também tiveram intensa lentidão. Segundo a Ecovia, concessionária que administra o trecho, o trânsito estava cinco vezes acima do normal no sentido Curitiba.

Na BR-376, que liga a capital ao litoral catarinense, houve fluxo intenso no sentido Curitiba, com lentidão entre Tijucas do Sul e São José dos Pinhais, do km 648 ao km 636; em Tijucas do Sul, do km 656 ao km 652; e em Guaratuba, do km 663 ao km 661 e do km 677 ao km 671. Além disso, chovia em todo o trecho.

Na BR-116, o Contorno Leste, o fluxo era intenso em ambos os sentidos, com pontos de lentidão entre o km 92 e km 115 (São José dos Pinhais/Curitiba), em ambos os sentidos. Havia tempo nublado na maior parte da rodovia.