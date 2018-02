Moto campeões

A Federação Paranaense de Motociclismo - FPRM reuniu pilotos de todo o estado, no dia 9 de fevereiro, para a realização do “Prêmio Melhores do Ano – 2017Foram entregues os troféus para os primeiros colocados de cada categoria das competições estaduais de Motocross, Velocross, Cross-Country, Enduro de Regularidade e Enduro FIM. O destaque ficou por conta dos campeões das classes profissionais: Jean Ramos – na MX1 do Motocross, Rodrigo Taborda – na VX1 do Velocross, Claudinei Becegato – na XC1 do Cross-Country, Emerson Loth – na Master do Enduro de Regularidade e Loandro Anton – na E1 do Enduro FIM. Eles subiram ao lugar mais alto do pódio e foram ovacionados por um público de cerca de mil pessoas. O presidente da entidade, Gilberto Rosa, anunciou algumas novidades para 2018. “Além da tradicional inscrição subsidiada pela Pro Tork, na qual quem utiliza equipamento da marca corre de graça, teremos pneus Pirelli e escapamento Pro Tork com um super desconto para os filiados.

Escalada

O novo Range Rover Sport PHEV – Plugged in Hybrid Electric Vehicle, na sigla em inglês, acaba de completar uma das provas mais desafiadoras já realizadas pela Land Rover. O SUV plug-in híbrido, que funciona por meio de um motor à combustão e também à eletricidade, tornou-se o primeiro veículo a subir as escadas para o arco de pedra natural do Heaven’s Gate,na China, uma escalada de 999 degraus. Isso após percorrer uma estrada extremamente sinuosa formada por 99 curvas, em pouco menos de 20 minutos.