Torcida organizada critica diretoria e reclama de clima de 'geladeira' na Arena

Jogadores do Atlético durante a cobrança de pênaltis contra o Rio Branco, no domingo (foto: Geraldo Bubniak)

A torcida organizada Os Fanáticos publicou nota oficial criticando a diretoria do Atlético Paranaense, após a eliminação da Taça Dionísio Filho, com a derrota nos pênaltis para o Rio Branco, na Arena da Baixada. Segundo o texto dos torcedores, o jogo fraco do time curitibano refletiu "a realidade das arquibancadas do estádio". "Talvez sejam apenas coincidências que nossas vitórias foram conquistadas fora de casa, onde os jogos são jogados em estádio com clima de estádio e com torcida", questionou o grupo.

Veja a nota oficial da Fanáticos, na íntegra:

"NOTA OFICIAL - CADÊ?

Jogando no Estádio Atlético Paranaense, o Furacão, que só conseguiu apenas uma vitória e dois gols pelo Campeonato Paranaense, infelizmente foi eliminado pelo Rio Branco, num jogo fraco e que refletiu na realidade das arquibancadas do estádio.

A Torcida Os Fanáticos vem, através desta nota, pedir mais uma nota oficial no blog do Atlético, para nossos torcedores entenderem essa pífia campanha dentro de casa, afinal, o Clube tem tanto conhecimento de segurança pública, violência e deve ter explicação sobre isso.

Talvez sejam apenas coincidências que nossas vitórias foram conquistadas fora de casa, onde os jogos são jogados em estádio com clima de estádio e com torcida.

Na quarta-feira temos mais uma decisão e, lamentavelmente, teremos mais um jogo na geladeira gigante e cinza que exclui seus torcedores e associados. Se fosse fora de casa, a classificação era certeira, igual nossas vitórias no estadual.

O Atlético não se cansa de tomar medidas para seus amantes não curtirem sua paixão, talvez até querem esse distanciamento do seu povo.

OBS: Para os que não sabem dos motivos, nossa Torcida não entra nos jogos do Atlético na Baixada pois não se vendem ingressos no setor FAN, tampouco se fazem novas associações neste local e, com o alto custo das mensalidades, muitos de nós não conseguiram manter suas associações e foram obrigados a cancelar... Palmas para o ditador e, aos que resistem e ainda vão aos jogos no setor BAINF, nossos sinceros agradecimentos!

TORCIDA OS FANÁTICOS - ATLÉTICO ATÉ A MORTE!!!"