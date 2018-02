Polícia vai fazer reconstituição de tiro que atingiu youtuber

A polícia vai fazer na quinta-feira a reconstituição do tiro que atingiu a youtuber Isabelly Cristine Santos. Ela levou um tiro na cabeça na madrugada da Quarta-Feira de Cinzas numa estrada em Shangri-Lá, em Pontal do Paraná. A reconstituição, anunciada pela delegada Vanessa Alice, que comanda as investigações, vai envolver os peritos do Instituto de Criminalística, com base em depoimentos dos irmãos acusados dos disparos, da mãe da jovem e do motorista que conduzia o veículo onde estava Isabelly. os irmãos estão presos desde a semana passada, e no fim de semana foram transferidos da carceragem de Pontal do Paraná para Matinhos.