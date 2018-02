Prefeitura lança cronograma para pavimentar 61 ruas

Obras na Konrad Adenauer (foto: Franklin de Freitas)

A Prefeitura de Curitiba vai iniciar a pavimentação e recuperação de 61 ruas da cidade cujo asfalto está danificado ou se deteriorando. O prefeito Rafael Greca já definiu o cronograma das ações que vão beneficiar moradores das dez regionais da cidade. Ao todo, serão investidos cerca R$ 30 milhões em 34,5 quilômetros de pavimento. Veja se a sua rua está entre as escolhidas no www.bemparana.com.br

A pavimentação vai priorizar vias por onde passa o transporte coletivo, além daquelas em que há equipamentos públicos ou que estão há muito tempo sem manutenção. As equipes farão a retirada do pavimento trincado e danificado, colocando nova camada de massa asfáltica e aumentando a durabilidade das ruas.

D março até o final de 2017, 65 ruas de Curitiba tiveram melhorias no pavimento. Foram investidos R$ 27,5 milhões de 37,5 quilômetros de vias da cidade, desde recuperações totais, colocação de asfalto em ruas de saibro e revitalizações. Em 2018, Curitiba terá reciclagem e fresagem do asfalto de 260 vias. Em dezembro do ano passado, a Prefeitura celebrou um novo convênio voltado para a reciclagem do asfalto de 79 quilômetros em 147 ruas da capital.

A esses se unem grandes obras, como a retomada da Linha Verde Norte, a implantação do binário da Mateus Leme e a revitalização da Manoel Ribas. Obras paradas foram retomadas, como a construção das alças de acesso da trincheira da Ceasa e a revitalização da Raul Pompéia, na CIC.

Tarumã

Neste momento, uma via em recuperação é a Rua Konrad Adenauer, no trecho que dará acesso ao futuro shopping Jockey Plaza, no Tarumã. A Konrad Adenauer fica entre a Avenida Victor Ferreira do Amaral e a Rua Dante Angelote e tem 1,5 quilômetro de extensão. Ganhará novos asfalto e iluminação, pontes e ciclovias. A Rua Dante Angelote também passará por obras, no trecho entre a Linha Verde e a Rua Paulo Friebe.

Serão três etapas de obras. Na primeira fase, a Konrad Adenauer será remodelada. Até o fim de agosto serão feitas duplicação, drenagem, sinalização, calçadas e a implantação de uma rotatória. Na sequência, será feita uma ligação com a Linha Verde e, por fim, a ligação com a Victor Ferreira do Amaral.

O projeto é da Prefeitura e o investimento, de R$ 18 milhões, do empreendimento.