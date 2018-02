Governo divulga balanço da temporada no Litoral

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O Governo do Estado divulga nesta segunda-feira (26) o balanço da Operação Verão Paraná 2017/2018, durante reunião no Palácio Iguaçu, com a presença do governador Beto Richa. A operação, que reforçou o atendimento do Governo no Estado no Litoral durante a temporada de verão, durou de 56 dias – iniciou em 21 de dezembro de 2017 e encerrou em 18 de fevereiro.

SERVIÇO

Balanço da Operação Verão Paraná 2017/2018

Data: segunda-feira, 26 de fevereiro

Horário: 14h30

Local: Gabinete de Gestão e Informação (GGI) – 2º andar do Palácio Iguaçu

Endereço: Praça Nossa Senhora da Salette, s/n – Centro Cívico – Curitiba