(foto: PRF)

Um caminhão tombou no km 652 da BR-376, em Tijucas do Sul, na tarde deste sábado (24). O acidente aconteceu por volta das 16h58, e interditou a pista sentido crescente, para a retirada do veículo, que tombou no acostamento.

