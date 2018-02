Editora da UFPR lança seu primeiro concurso literário

(foto: Reprodução)

A Editora da UFPR está lançando seu primeiro concurso literário. O gênero literário escolhido foi a poesia. As inscrições vão até dia 16 de abril. O edital contendo as regras do concurso está disponível no site da instituição.

O vencedor do concurso terá seu livro publicado pela Editora UFPR. Além disso, a obra será lançada na XVI Feira do Livro da UFPR e na 37ª Semana Literária do Sesc, que serão promovidas entre 17 e 22 de setembro.

O concurso tem abrangência nacional. A comissão julgadora será formada por especialistas em literatura, poesia e mercado editorial.

O diretor da Editora UFPR, Rodrigo Gonçalves, explica que o objetivo do concurso é incentivar a criação artística e literária, colocando novos autores em circulação. “Nós queremos mostrar o envolvimento que a editora possui com a cultura e, também, destacar novos talentos”, comenta.