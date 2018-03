Volkswagen Amarok ganha versão V6 Highline

Acabamento é o mesmo da versão Highline 2.0 (foto: Divulgação)

Já está à venda nas lojas Volkswagen a versão V6 Highline da picape média Amarok, com preço sugerido de R$ 184.990. De acordo com a fabricante, o lançamento é o mais potente da categoria, equipado com motor 3.0 turbodiesel V6 de 225 cv de potência e 56,1 kgfm de torque, gerenciados pelo câmbio automático de oito marchas e com tração integral 4Motion.A Amarok V6 é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em oito segundos, de acordo com a VW. De resto, a picape traz lista de equipamentos semelhante à da versão Highline equipada com propulsor 2.0 turbodiesel de 180 cv e 42,8 kgfm, vendida por R$ 170.990. E a opção mais cara e completa da picape média, trazendo de série bancos de couro (os dianteiros com ajustes elétricos), faróis bixenônio com luzes diurnas de LEDs, central multimídia com tela sensível ao toque de 6,33 polegadas, câmera de ré, sistemas de freios pós-colisão, assistentes para partida em rampa e subida e outros itens. A Amarok V6 também conta com quatro airbags, indicador de perda de pressão dos pneus, ar-condicionado digital de duas zonas e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Visualmente, o lançamento se diferencia da Amarok Highline 2.0 pelo logotipo V6 na grade dianteira e na tampa traseira, além dos retrovisores com capa preta brilhante e detalhes cromados.