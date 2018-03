Caminhada Noturna será realizada no dia 24 de março

Uma Caminhada Noturna na Natureza será realizada no dia 24 de março. Organizada pela Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo (Sictur) de São José dos Pinhais, a ação irá acontecer no Caminho do Vinho e envolve duas importantes colônias do Município, a Mergulhão e a Murici. O percurso da caminhada é de 12 quilômetros e os caminhantes irão passar por estradas, trilhas, propriedades e empreendimentos rurais durante o trajeto, além de quatro pontos de carimbo e apoio aonde os participantes podem encontrar água e banheiros.

Desde crianças (acompanhada de pais ou responsáveis) até idosos podem participar da caminhada. As inscrições são gratuitas, mas a Sictur pede um quilo de alimento não perecível que será doado para instituições de acordo com indicação da Associação do Caminho do Vinho (Acavin) e da Associação de Moradores da Colônia Murici (Amcam). A concentração está marcada para às 18 horas, na Capela Nossa Senhora Imaculada Conceição, e o início da caminhada, que tem duração média de três horas, é às 19 horas. A inscrição é pelo portal da Prefeitura de São José dos Pinhais.