Exposições, shows e projetos marcam o mês da Mulher em Curitiba

Na SEEC, a exposição que entra em cartaz é Mulheres Negras no Paraná (foto: Kraw Penas) Exposição Harmonia no MIS (foto: Amanda Sartor) Mostra Mulheres no Andersen (foto: Reprodução Acervo do Museu Alfredo Andersen)

A Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) promove pelo segundo ano consecutivo em março o Mês da Mulher, com atividades voltadas à valorização da mulher em diferentes contextos: na área acadêmica, artística, cultural, pessoal e profissional. Bate-papos, exposições, palestras e shows fazem parte da programação aberta ao público em vários espaços culturais da SEEC.

“A força da mulher faz parte da história do Paraná, com suas trajetórias de lutas e conquistas, sempre em busca da igualdade. Nesse Mês da Mulher, nossa missão vai além do ato de homenageá-las – o objetivo é também promover o debate e provocar a reflexão visando uma cultura de valorização, respeito e reconhecimento pela participação das mulheres no desenvolvimento do nosso Estado”, comenta o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani.

As atividades começaram na quinta passada, com a abertura da exposição Harmonia no Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR). A mostra da fotógrafa Amanda Giulia Sartor reúne imagens que possuem relação com os estudos de alquimia e se propõem a estimular os sentidos e a imaginação dos visitantes por meio da representação dos quatro elementos principais: água, fogo, terra e ar. O período expositivo é até 1º de abril de 2018.

No dia 7 de março, às 18h, o Museu Alfredo Andersen (MAA) inaugura a exposição Mulheres, uma coletânea de retratos femininos pintados pelo artista norueguês Alfredo Andersen entre o final do século XIX e início do século XX.

No Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a programação inicia às 9h30 com a palestra A vida de Maria Bueno no MAA. A pesquisadora Clarissa Grassi conta a trajetória da mulher considerada santa por muitos paranaenses e que também foi retratada por Alfredo Andersen. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail educativomuseualfredoandersen@gmail.com.

Às 19h30, no mesmo dia, o Museu Paranaense (MP) recebe cinco pesquisadoras para um bate-papo sobre a mulher no ambiente acadêmico. Na ocasião será lançado o SophiaData, uma database e central de conexão entre mulheres pesquisadoras.

Já a Biblioteca Pública do Paraná (BPP) inicia a partir do dia 8 a veiculação do projeto Agora é que são elas – 10 poetas paranaenses. São 10 vídeos com leituras de textos de poetas paranaenses que serão reproduzidos no site e nas redes sociais da BPP. Atrizes vão interpretar poemas de 10 autoras que fazem parte da história literária do Estado.

No dia 9 de março abre a exposição Personalidades: Mulheres Negras no Paraná a partir das 17h no hall da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC). A mostra homenageia 10 mulheres que contribuíram para o fortalecimento da imagem da mulher ativa e independente, enfrentando por muitas vezes o duplo preconceito: ser mulher e ser negra.

Também no dia 9, às 19h30, ocorre a mesa-redonda Olhares: Mulheres e suas vivências no Museu Paranaense com a participação de Heliana Hemeterio (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexo), Josiane de Lima (Transgrupo Marcela Prado) e Carmen Costa (Grupo Liberdade Curitiba). A mediação fica por conta da professora Carla Morales (Dom da Terra AfroLGBTI).

Dia 21 de março, das 14h às 17h, o Centro Juvenil de Artes Plásticas (CJAP) inicia o semestre temático Universo feminino com oficina da artista Elizabeth Titon para alunos do CJAP e MAA.

No mesmo dia, às 20h, tem show com a cantora Michele Mara no auditório Poty Lazzarotto do Museu Oscar Niemeyer (MON). A apresentação conta com a participação de cantoras convidadas.

O Guairinha recebe no dia 22, às 19h, o lançamento do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, iniciativa da Defensoria Pública do Paraná para fortalecer o atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O evento conta com a participação da ativista Maria da Penha Maia Fernandes, líder de movimentos de defesa dos direitos das mulheres, e com o show “Mulher de Lei” de Tião Simpatia, acompanhado pelo grupo Mestiça. A entrada é 1 kg de alimento ou um produto de higiene pessoal feminino.

Já no dia 25 de março, às 11h, o grupo Nova Era Kotekitai - Curitiba, uma banda musical feminina que possui o objetivo de transmitir a paz e a esperança por meio das músicas, realiza uma apresentação no jardim do Museu Paranaense.

E para encerrar o Mês da Mulher a exposição As histórias das mulheres a partir do acervo do Museu Paranaense é inaugurada no térreo do MP no dia 28 de março às 17h. A mostra apresenta o resultado de um ano de pesquisa no acervo da instituição por meio de um projeto de extensão intitulado Cultura Material e Gênero da Universidade Federal do Paraná e também do grupo de trabalho do Museu Paranaense nomeado Modos de Vestir. O Mês da Mulher integra o programa DiversidArte da SEEC, que tem por objetivo incentivar e promover ações afirmativas e inclusivas, contribuindo para o fim de todo tipo de discriminação.



Serviço

Mês da Mulher

De: até 28 de março de 2017

Bate-papos, exposições, palestras e shows

Programação completa: www.cultura.pr.gov.br

