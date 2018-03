MON lança catálogo da exposição Nomos

O Museu Oscar Niemeyer lança nesta quinta-feira (08), às 18 horas, o catálogo da exposição “Nomos”, da artista Laura Miranda, no miniauditório do museu. O evento terá mesa-redonda com Kátia Canton, curadora da mostra; Paulo Reis, crítico de arte; Mônica Infante, que participou das performances que aparecem em vídeo na mostra; e a artista Laura Miranda. O evento é gratuito, e a mostra fica em cartaz até 29 de abril.

Haverá também visitas guiadas pela exposição ao longo dos meses de março e abril. A mediação será feita por Laura Miranda, Mônica Infante, Denise Bandeira e Anna Karolina Ghidini.

A EXPOSIÇÃO

“Nomos” apresenta dois projetos recentes de Laura Miranda, “Líquens 2014/2015” e “Estrela Canina 2016/2017”, realizados na Área de Proteção ambiental do Passaúna, Região Metropolitana de Curitiba. A mostra é composta por mais de 60 obras entre desenhos e objetos. Conta também com dois vídeos de performance com a participação da artista Mônica Infante.

“Líquens” aborda as relações simbióticas de proteção e nutrição que mantém a sobrevivência das espécies e propõe uma ética, a de olhar a existência desenhada através do outro. “Estrela Canina” parte da referência a cães abandonados nas bordas da represa do Passaúna em situação de extrema vulnerabilidade e, consequentemente, apresentando risco para o equilíbrio do ecossistema.

A escolha do termo “Nomos” para designar esta exposição refere-se a um caminho numa ampla extensão em torno do espaço urbano. O trabalho é construído por meio de processos que consideram as especificidades do território e resulta do embate entre sujeito e mundo – corpo e lugar.

SOBRE A ARTISTA

Laura Miranda é graduada em artes visuais (1978 a 1981) e pós-graduada em História da arte do Século XX (1999), pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap) em Curitiba. Fez cursos de extensão (1991) na Escola de Artes Visuais do Parque Laje, no Rio de janeiro. Também é formada em Experiência Somática (2013 a 2015), prática corporal baseada nas psicologias somáticas, na etologia e na neurociência. Atua como artista visual e performer desde a década de 1980.

SOBRE KÁTIA CANTON

É escritora, artista e educadora. Nasceu em 1962, em São Paulo, cidade natal, estudou Dança, Arquitetura (Universidade Mackenzie) e Jornalismo (ECA-USP). Posteriormente, vivendo em Nova York, tornou-se mestre em Performance Studies e PhD em Artes Interdisciplinares, ambos títulos obtidos na New York University.

Sua tese de doutorado articula a relação das artes com os contos de fadas. Como escritora, dedica-se particularmente a livros sobre arte e a livros ilustrados, tendo recebido vários prêmios, entre eles três Prêmios Jabuti. Como artista e educadora, realiza exposições, palestras, oficinas e residências artísticas no Brasil e no Exterior.

SOBRE PAULO REIS

É professor do Departamento de Artes da UFPR, pesquisador com trabalhos em curadoria e crítica de arte. Entre suas curadorias estão Estados de imagem: livros de Waltércio Caldas (realizada conjuntamente com Daniela Vicentini, Museu Victor Meirelles, Florianópolis, 2007), Um lugar a partir daqui (exposição realizada dentro do programa Rumos Visuais, Itaú Cultural, Brasília, 2009) e O corpo na cidade – performance em Curitiba (Solar do Barão, 2009).

SOBRE MÔNICA INFANTE

Nasceu em Juiz de Fora (MG) em 1964. Artista, pesquisadora e professora. Graduada em Dança pela MiddlesexUniversity - Londres, Inglaterra. Orientadora de projetos de pesquisa em dança contemporânea - Casa Hoffmann -centro de estudos do movimento (2006, 2009, 2012). Também é formada em Experiência Somática (2013 a 2015), prática corporal baseada nas psicologias somáticas, na etologia e na neurociência.

SERVIÇO: Lançamento do catálogo “Nomos”, de Laura Miranda

Data: 8 (quinta-feira).

Horário: 18h.

Local: Miniauditório.

Visitas mediadas pela exposição “Nomos”

Mediação: Laura Miranda, Mônica Infante, Denise Bandeira e Anna Karolina Ghidini

Dia 14 de março, quarta-feira, às 11h

Dia 21 de março, quarta-feira, às 16h

Dia 28 de março, quarta-feira, às 16h

Dia 31 de março, sábado, às 11h

Dia 5 de abril, quinta-feira, às 19h

Dia 11 de abril, quarta-feira, às 11h

Dia 18 de abril, quarta-feira, às 16h

Dia 29 de abril, domingo, às 11h

Local: sala 8

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999

41 3350-4400

Terça a domingo, das 10h às 18h

Retirada de ingressos: até 17h30

R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada)

museuoscarniemeyer.org.br