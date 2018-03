Polícia do Rio prende 39 envolvidos em violência de gênero no Dia da Mulher

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta (8) 39 pessoas envolvidas em casos de violência doméstica e sexual. As prisões ocorreram no âmbito da Operação Alvorada Feminina, deflagrada em todo o estado neste Dia Internacional da Mulher. As informações são da Agência Brasil. Ao todo, haviam sido emitidos 44 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão. Além das prisões, foram apreendidas seis armas e 65 munições. A operação foi realizada pela Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher (DPAM), mobilizando todas as 14 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams), espalhadas pelas cidades fluminenses.