Folha de S.Paulo e Schwab realizam evento sobre inovação social

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Às vésperas do Fórum Econômico Mundial para a América Latina em São Paulo, a Folha de S.Paulo e a Fundação Schwab realizam na segunda-feira (12) o evento "Inovação Social: Desafios e Novos modelos". O encontro será no Teatro Folha, a partir das 13h30, com uma programação voltada para empreendedores sociais das redes Schwab, Young Global Leaders e Global Shapers, as três comunidade irmãs do Fórum Econômico Mundial, membros da Rede Folha de Empreendedores Socioambientais e representantes do ecossistema de empreendedorismo social no Brasil e na América Latina. "Será um momento importante de troca de experiências, aproveitando a mobilização em torno da rodada latino-americana do Fórum Econômico Mundial e a presença significativa de empreendedores sociais e lideranças empresariais na cidade", afirma Maria Cristina Frias, colunista da Folha de S.Paulo, que abrirá o evento ao lado de Hilde Schwab, presidente da Fundação Schwab. Dividido em três sessões, o evento começa com a mesa-redonda "Como a Legislação de Isenção de Impostos Pode Acelerar o Crescimento de ONGs e Negócios Sociais no Brasil", com a presença do secretário da Fazenda do estado de São Paulo, Hélcio Tokeshi, entre os líderes de discussão. O secretário irá falar sobre as recentes mudanças no programa Nota Fiscal Paulista, que transfere para organizações sociais R$ 100 milhões por ano. Participam também do painel Paula Fabiani, diretora-presidente do Idis (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social); e Patrícia Villela Marino, presidente da Humanitas360. O debate conta ainda com Priscila Pasqualin, sócia da PLKC Advogados e assessora jurídica do grupo de advocacy para os projetos de lei de fundos patrimoniais; e de Paula Storto, sócia do SBSA Associados, especializado em direito das organizações da sociedade civil. Na sequência, haverá um workshop sobre "Prós e Contras dos Modelos de Negócios Sociais Híbridos", conduzido por Rodrigo Baggio, empreendedor social da Rede Schwab. Os líderes de discussão do segundo painel serão os brasileiros Cláudio Sassaki, da Geekie, e Ralf Toenjes, da Renovatio, e o mexicano Javier Okhuysen, da salaUno. LEANRING JOURNEY A terceira e última sessão do encontro será um "learning journey" em uma das unidades do Cies Global, em Santo Amaro, a partir das 17h30 (vagas limitadas), com saída das vans do Teatro Folha a partir das 16h. A visita será guiada por Roberto Kikawa, vencedor do Prêmio Empreendedor Social 2010 por seu trabalho como fundador do Cies, organização que acaba de completar dez anos. BATE-PAPO O encontro se encerra com um bate-papo com o secretário Municipal de Saúde de São Paulo, Wilson Pollara, e a apresentação de "cases" de sucesso de parceria público-privada de empreendedores sociais como Sergio Andrade, da Agenda Pública; Gisela Solymos, do Cren (Centro de Recuperação e Educação Nutricional); e Eugênio Scannavino, do Saúde e Alegria. Mais de 50 empreendedores sociais já confirmaram presença no evento. "É uma oportunidade de promover um encontro internacional, com representantes de todo o Brasil e da América Latina, para debater temas emergentes, como novos modelos de financiamento e parcerias que possam levar a aumento de escala e impacto das organizações", afirma Eliane Trindade, editora do Prêmio Empreendedor Social e coordenadora da Rede Folha de Empreendedores Socioambientais, que agrega atualmente 100 líderes de 83 organizações. O evento será na segunda-feira (12), a partir das 13h30, no Teatro Folha (avenida Higienópolis, 618). Os interessados podem fazer inscrições pelo email empreendedorsocial@grupofolha.com.br até domingo (11).