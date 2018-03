Após ‘placar de Alemanha’, Atlético é líder em tudo

Ederson: 5 gols no Estadual (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético venceu por 7 a 1 o Rio Branco, no sábado (10) à tarde, na Arena da Baixada, pela 3ª rodada da Taça Caio Junior (o 2º turno do Campeonato Paranaense). ao aplicar sobre o adversário o mesmo placar de Alemanha x Brasil na Copa de 2014, o time da capital é líder em tudo no Estadual. Está em 1º lugar no Grupo B, com 9 pontos. É o melhor na classificação geral (23 pontos). É um dos dois únicos invictos — o outro é o Cianorte. E tem o melhor ataque, com 17 gols, três a mais que o Cianorte.

Além disso, o centroavante Ederson marcou um gol na partida e assumiu a artilharia do Campeonato Paranaense, com cinco gols em 10 jogos, empatado com Bruno Batata (ex-Coritiba), do Maringá. Prata-da-casa, Ederson chegou a 37 gols em 97 jogos com a camisa do Atlético. O meia João Pedro fez dois gols contra o Rio Branco e é o vice-artilheiro da competição, com quatro gols em nove jogos.

O jogo de sábado marcou o reencontro dos dois times que se enfrentaram na semifinal da Taça Dionísio Filho, em 18 de fevereiro. Na ocasião, o Rio Branco venceu nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo normal. “Encaramos esse jogo como uma revanche, entramos focados e deu certo. A gente não esperava fazer tantos gols assim, mas já que vieram, vamos comemorar”, afirmou o volante Bruno Guimarães, do Atlético.

O jogo — O técnico do time de aspirantes do Atlético, Tiago Nunes, repetiu a escalação da última rodada, mantendo dois veteranos no banco: o zagueiro Emerson e o volante Pierre. O esquema tático foi o 4-2-3-1 de sempre.

O Atlético começou com postura avançada e marcando forte a saída de bola do adversário. O Rio Branco sentiu a pressão e levou um baile no primeiro tempo. João Pedro fez dois gols e Ederson, mais um. Tcharlles descontou.

O ritmo foi menos intenso no segundo tempo. Mas, depois que o Rio Branco Rio Branco teve o zagueiro Willian expulso, aos 19 minutos, só deu Atlético. Bruno Guimarães, Léo Pereira, Nicolas e Alex Apolinário marcaram os gols.