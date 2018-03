Festival em Curitiba terá torneio de MMA Medieval

(foto: Reprodução)

Preparem suas armaduras, por que Curitiba sediará o 1º Torneio Sul-brasileiro de Artes Marciais Históricas Européias. Contando com as categorias de Espada Longa, Espada e Escudo, Single Handed (livre para espadas de uma mão) e Desafio de Armas (Combate histórico em armadura completa), o torneio oficial será o primeiro do ano que contará pontos para ranquear os melhores atletas do cenário nacional! Os interessados em participar do torneio devem ter idade igual ou superior a 18 anos e ter os equipamentos mínimos para categoria desejada. Saiba mais.

Além do torneio de artes marciais medievais, o evento terá um espaço voltado aos esportes de arco e flecha medieval, arremesso de machado, arremesso de facas e swordplay.

Para os apreciadores de facas e machados artesanais, o evento terá com uma área dedicada a forja artesanal e cutelaria, com os mais variados produtos e a possibilidade de negociação de itens personalizados exclusivos.

Já para os apreciadores de bebidas, o evento terá com uma área exclusiva das melhores cervejas artesanais, hidromel e vinhos de Curitiba.

O evento contará também com uma área de estandes com acessórios, decoração e itens diversificados com a temática medieval, e com um palco onde acontecerão apresentações de danças, apresentações de bandas, concurso de Cosplay e de visual, e várias outras atividades com o público.

Sobre o evento:

O Terra Média Cwb é um festival de cultura medieval e fantástica.

O evento contará com estandes de produtos temáticos, torneios de lutas (luta viking, esgrima medieval), arco e flecha, arremesso de machado, arremesso de facas, forja de armas, apresentações musicais, apresentações de danças, concurso de cosplay e visual, estandes de cerveja artesanal, vinhos e hidromel e uma área de alimentação com foodtrucks.

Serviço:

Terra Média Cwb

Data: 7 e 8 de abril

Horário: 11:00hs as 20:00hs

Local: Usina 5 (Ao lado da loja Havan da linha verde)

Endereço: R. Constantino Bordignon, 5 - Prado Velho

Ingressos antecipados: R$15 a R$90

https://ticketbrasil.com.br/festival/5834-terramediacwb-curitiba-pr/

Mais informações: https://www.facebook.com/TerraMediaCwb/