Um dia depois de temporal, SP ainda tem árvores caídas nas ruas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capital paulista amanheceu nesta terça-feira (13) ainda sob os reflexos do temporal que derrubou árvores, alagou ruas e deixou parte da cidade no escuro nesta segunda (12). Os transtornos se intensificaram com o registro de uma nova chuva, que colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos nas primeiras horas do dia. Em vários pontos da capital, troncos e ganhos ainda interrompiam o tráfego de veículos. Ao todo, 30 árvores desabaram —as zonas oeste e norte foram as mais afetadas, segundo os bombeiros. No Tucuruvi (zona norte), uma árvore de grande porte caiu sobre um ônibus escolar, na avenida professora Virgília Rodrigues Alves De Carvalho Pinto. Ninguém se feriu. Funcionários da prefeitura estiveram na manhã desta terça no local para remover o tronco e os ganhos que interditavam a avenida. Em outro ponto da cidade, um alagamento interditou por cerca de meia hora a pista sentido bairro do Túnel Águia de Haia (zona leste). Mais cedo, houve a queda de uma árvore na avenida Professora Ida Kolb, na região da Casa Verde (zona norte), por volta das 5h30. Ninguém foi atingido. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), órgão que faz a medição oficial do clima no país, choveu 42,8 mm nas últimas 24 horas —o correspondente a 22% de tudo o que é esperado para o mês de março. Para o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura, a terça seguirá com sol entre nuvens e temperaturas que variam entre 20ºC e 32º. No final da tarde, a chegada da brisa marítima aumentará a nebulosidade favorecendo pancadas de chuva isoladas. Os próximos dias, segundo o órgão da prefeitura, continuarão bem típicos de verão: sol, calor e chuvas isoladas no final das tardes.