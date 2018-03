Os legados do julgamento de Carli Filho

*Paulo Sergio Markowicz de Lima

Quase nove anos após o fato, a sociedade de Curitiba deu seu veredito sobre o caso Carli Filho, no qual o ex-deputado foi condenado pela morte de dois jovens em maio de 2009, em via pública da capital. Os jurados decidiram que não se tratava de mais um crime culposo de trânsito, mas, sim, de um homicídio com a maldita combinação álcool + direção, praticado com dolo eventual, no qual o autor não quer causar a morte, mas age de tal modo irresponsável, e com menosprezo à vida humana, que assume o risco de matar.

Essa condenação representaria um marco na justiça brasileira? Antes da resposta, são oportunas algumas considerações. Muitos indagam por que demorou tanto a realização do júri. Não há dúvida de que as inúmeras medidas judiciais da defesa do réu, formuladas até o Supremo Tribunal Federal, contribuíram para que o julgamento não ocorresse em data próxima ao fato. O Ministério Público também recorreu para que o exame de sangue do acusado fosse admitido como prova, e o homicídio fosse considerado qualificado, com pena mínima prevista de 12 anos, pretensões que foram negadas. Recorrer é um direito previsto em lei. O abuso deste direito é que deve ser recriminado pelos tribunais, sendo que julgá-los o mais rápido possível é a principal medida para coibir esse abuso.

Entretanto, o número expressivo de recursos representou, na verdade, uma legitimação ainda maior da decisão dos jurados, pois o acusado exerceu sua defesa com plenitude, também, até o julgamento. Todas as instâncias judiciárias do país decidiram por quais crimes ele deveria ser julgado, bem como se cabia a um juiz togado ou à sociedade sentenciá-lo.

Como um dos promotores do caso, trabalhando há muitos anos especificamente com o Tribunal do Júri, estudando-o e fazendo plenários, muitas vezes me perguntaram: a grande cobertura da mídia influencia a decisão final do Conselho de Sentença? Respondo que não, e justifico. Não há dúvida de que os jurados chegam com informações prévias sobre o caso, com uma opinião inicial. No entanto, cientes da grande responsabilidade de suas decisões, formam a convicção final somente depois da produção da prova em plenário, após ouvir o réu e as sustentações orais da Promotoria de Justiça e da defesa. Isso valeria para todos os jurados? Diria que para boa parte deles. Cabe a lembrança de que as decisões do júri sempre são tomadas por maioria. Em pesquisa realizada pelo Ministério Público do Paraná, em 2014, com mais de 800 jurados, em comarcas de todo o Paraná, com a pretensão de se obter um perfil dos jurados, 70% deles responderam que a cobertura intensa da mídia sobre o crime não interfere no veredito. A propósito, a mesma pesquisa apontou que mais de 87% dos entrevistados consideram que o júri deve julgar os homicídios praticados no trânsito com dolo eventual.

Voltando à pergunta inicial, confirmada a decisão pelos tribunais, o caso fará parte do acervo da jurisprudência referente a homicídios no trânsito com dolo eventual e servirá como destacado referencial. Mas, não é só isso. O júri e a mídia contribuíram sobremaneira para que houvesse uma conscientização da população de que bebida e direção só levam a tragédias. Produzem perdas imensas àqueles que são acusados de praticar o crime. Carli Filho, por exemplo, à época do crime, surgia como uma nova liderança política no Paraná. O fato estancou abruptamente sua carreira. Dois jovens, com futuros promissores, perderam suas vidas e tiveram suas famílias destroçadas. Mas belas flores também brotam nos escuros pântanos, pois a mãe de uma das vítimas criou uma ONG voltada à conscientização de infratores de trânsito.

A sociedade deve sempre decidir a reprimenda a ser aplicada em casos de álcool + direção que resultem em mortes, como ocorreu no caso Carli Filho. Tratando-se de homicídio praticado no trânsito, com dolo eventual, todos somos potenciais vítimas, seja como pedestres, seja como motoristas. Nada mais justo que a própria sociedade decida a respeito desses crimes.

*O autor é Promotor de Justiça que atuou em centenas de júris.

DIREITO E POLÍTICA

Relembrando Paulo Leminski

Carlos Augusto Martinelli Vieira Da Costa

“O sistema é fo.... parceiro!”. A frase foi imortalizada pelo Capitão Nascimento, personagem de Wagner Moura no filme “Tropa de Elite”, e que traduz de forma bem peculiar a verdade sociológica da supremacia e controle do establishment sobre a soma das demais forças e organizações populares, por mais que algum dia em nossas vidas possamos ter acreditado no contrário.

Lula, por exemplo, aprendeu esta lição a duras penas, mesmo após ter sido o mais popular presidente da história da nossa República, e deixado o governo com índices de aprovação em torno de 85%.

Mas como toda verdade natural ou científica, real ou fictícia, o Sistema, tal como o mito de Aquiles, também tem seu ponto vulnerável, que no caso responde pelo nome de História, esta ciência que estuda a evolução humana pelo filtro do tempo e livre das paixões e farsas contemporâneas.

E isto talvez explique um pouco do fato de Lula ser hoje o líder de intenção de votos em toda e qualquer pesquisa eleitoral realizada nos últimos meses, mesmo após a decepção proporcionada pelos primeiros resultados da operação Lava Jato, que colocaram o PT no centro da cena do crime. Afinal, Lula é um mito, e mitos não costumam ceder aos influxos da realidade.

Todavia, como explicar o recente resultado da pesquisa realizada pelo IBOPE, divulgada no dia de ontem, que colocou o PT na preferência de 19% dos eleitores brasileiros, na frente de MDB (7%), PSDB (6%) e PSOL (2%), DEM (1%), PCdoB (1%) e PDT (1%), todos somados?

Na verdade, isto apenas confirma que o Sistema continua sendo fo...., e que é capaz de se impor fisicamente sobre movimentos populares sociais ou culturais; mas não de controlar suas mentes e almas.

E é por isso que Lula tem que ser preso a pau e pedra, a fogo e a pique, pois senão, como diria nosso imortal Paulo Leminski, é bem capaz desse FDP fazer chover nesse piquenique.

Carlos Augusto Vieira da Costa

Procurador do Município de Curitiba*

A CONDUTA E O DIREITO PENAL



A liberdade não te pertence mais

*Jônatas Pirkiel

Apesar de ser um tema por demais debatido e cujas consequências são imagináveis, apesar da chamada resistência à eminente prisão de Lula, o que chama a atenção é a “prestação de serviços profissionais advocatícios gratuitos por quem já foi até ministro do Supremo Tribunal Federal”.

Sepúlveda Pertence, que ingresso

u no conjunto de advogados que representam o ex-presidente, próximo de ter início o cumprimento de sua condenação, começou frustradamente sua participação na “batalha final”. Foi à Ministra Carmem Lúcia (visita de cortesia), e foi ao STJ defender o HC preventivo, sob o argumento de que “a decisão do TRF da 4ª. Região não apresentou motivos para a necessidade da prisão após a condenação”.

Infelizmente, os “homens” são assim, ainda que parecidos com o vento: vão de lá para cá ao sopro de suas conveniências. Já o vento vai de lá para cá ou daqui para lá, sempre, cumprindo uma função natural, contribuindo com a existência da vida. A posição do ex-ministro do STF, que já foi motivo de engrandecer alguém, é muito diferente do agora advogado, da “justiça gratuita”, Sepúlveda Pertence.

Porém, o que se apresenta é que advogado quando não é bem remunera também não tem sua causa bem resolvida. E, mesmo diante da prisão do seu cliente, embora os alardes de resistência, o certo é que “decisão judicial tem que ser cumprida, até que se possa modificá-la por recursos cabíveis”. E, no caso, caber recurso da decisão ao Supremo Tribunal Federal onde hoje tudo pode acontecer até mesmo “boi voar”.

Lamentavelmente, as coisas, quando se trata de seres humanos, são assim. Uns são sempre contra, outros sempre a favor e outros indiferentes ao que pode ou não acontecer. A questão é que a sociedade sofre todas as consequências das decisões de quem as governa. Foi sempre assim e sempre será...

*O autor é advogado criminalista (jônataspirkiel@terra.com.br)

PAINEL

QI alto

Aluno com rendimento acima da média nos estudos, devidamente comprovado, pode ter a duração de seu curso superior antecipada. O entendimento é da 6ª Turma do TRF da 1ª Região.

FGTS

A tarifa de intermediação do FGTS, cobrada pela Caixa Econômica Federal, deve ser baseada no valor do fundo efetivamente liberado, e não no valor máximo de avaliação do imóvel. O entendimento da 4ª Vara da Justiça Federal do Ceará.

DPVAT

Seguro DPVAT deve pagar duas indenizações quando grávida e feto morrem em acidente de trânsito. O entendimento é da juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco – AC.

Livro

O livro “Direito Processual Tributário Brasileiro”, de James Marins, uma das principais obras do país sobre processo tributário, acaba de ganhar sua 11ª edição pela Editora Revista dos Tribunais. O livro oferece uma abordagem completa – teórica e prática – das principais questões sobre o processo tributário brasileiro discutidas judicial e administrativamente.

OAB

OAB não pode cobrar anuidade de escritórios de advocacia, pois a obrigação de pagar é do advogado. O entendimento é do juiz da 19ª Vara Federal Cível de São Paulo.

Acesso

Advogado pode acessar informações de inquérito policial, ainda que sem procuração e mesmo que esteja concluso à autoridade. O entendimento é da 21ª Câmara Cível do TJ do Rio Grande do Sul.

Aula

O jurista e professor Ingo Wolfgang Sarlet estará em Curitiba, no dia 16 de março, às 19 horas, para ministrar aula magna sobre “Liberdade de expressão e seus limites na sociedade de informação”. A iniciativa marca o início dos cursos de Pós-Graduação oferecidos pela ABDConst e é aberta ao público interessado pelo tema. Informações: www.abdconst.com.br; (41) 3024-1167

LIVRO DA SEMANA



As temáticas abordadas nesta obra se consubstanciam na extração do conteúdo teórico e prático da legislação processual civil, constitucional e previdenciária, atos normativos infralegais expedidos pelos órgãos públicos, doutrina autorizada sobre a matéria e jurisprudência emanada do Poder Judiciário e, especialmente, a Lei 13.105/2015, novo Código de Processo Civil. Aborda-se, especificamente, as peculiaridades do Processo judicial Previdenciário em que a parte autora litiga contra o INSS. Atrelado ao tema central investiga-se, também: a) a relevância e distinção entre a verdade material e a verdade formal; b) a natureza das normas que tratam do ônus da prova e sua importância no Direito Processual Público Previdenciário; c) se as regras processuais referentes ao processo judicial em face do poder público, no Brasil, obedecem realmente à garantia da isonomia processual; d) a dimensão do ônus da prova nas lides em que o Poder Público, no âmbito previdenciário, está em juízo, com atenção aos princípios constitucionais que regem o Direito Processual Civil; e) a influência exercida sobre o instituto do ônus da prova pela teoria dos direitos fundamentais; f ) de que forma a presunção de legalidade do ato administrativo que denegou o benefício previdenciário requerido refletirá na distribuição do ônus da prova; g) como se faz a correta distribuição do ônus da prova pelo Juiz no processo previdenciário; h) a distribuição dinâmica do ônus da prova no NCPC.

