História de Peter Pan é tema de espetáculo no Teatro Bom Jesus

(foto: Reprodução)

Ao lado de Wendy, Sininho e Capitão Gancho, o famoso menino que se recusa a crescer vive uma série de aventuras na Terra do Nunca. Depois do sucesso de "Alice no País das Maravilhas" e "Os Três Mosqueteiros", o Festival de Teatro Infantil “Era uma vez...eram duas, eram três" inicia a temporada 2018 com "Peter Pan - Em busca da Terra do Nunca". O espetáculo acontece em duas apresentações, dias 24 e 25 de março, às 16h, no Teatro Bom Jesus. Toda a renda arrecadada na bilheteria será revertida ao Hospital Pequeno Príncipe, instituição beneficiada pelo projeto.



O personagem - criado pelo escritor e dramaturgo britânico J.M. Barrie e que se tornou famoso ao ser adaptado para o cinema pela Disney - ganha uma nova história pelas mãos da Cia do Abração. A aventura começa quando Peter convida Wendy para voar até a Terra do Nunca - um lugar mágico onde se é criança para sempre. Neste mundo encantado, os dois se deparam com o grande inimigo de Peter: Capitão Gancho, que não suporta toda a alegria das brincadeiras infantis. Peter e Wendy percorrem então lugares maravilhosos e conhecem seres fantásticos que os ajudam a vencer o rabugento Gancho. "É um espetáculo lindo e fundamental para compreendermos mais sobre todo o processo de deixar de ser criança e enfrentar o mundo adulto", explica Letícia Guimarães, diretora da companhia.



É também uma história de confiança - afinal, para voar e chegar até a Terra do Nunca, basta acreditar. "A peça, além de muito lúdica e divertida, aborda temas importantes, como a autoconfiança e a importância de ser criança e vivenciar de forma criativa a infância", afirma Letícia. Com linguagem contemporânea, a trama incorpora elementos próprios da cultura brasileira, como o frevo, e traz ainda referências a religiões afro-brasileiras. Bonecos desenvolvidos pelo artista Élio Chaves também fazem parte do espetáculo - um deles, inclusive, foi inspirado nos grandes bonecos de Olinda. Já a trilha musical é uma homenagem à música brasileira. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Bom Jesus (nos dias das apresentações) e no Disk Ingressos (www.diskingressos.com.br).



Com expectativa de reunir um público de mais de 8 mil pessoas, o Festival de Teatro Infantil “Era uma vez...eram duas, eram três" segue até maio de 2018. A próxima apresentação, que conta a história de Pinóquio, acontece nos dias 28 e 29 de abril.



Festival “Era uma vez...eram duas, eram três”

Peça Peter Pan - Em busca da Terra do Nunca

Data: 24 e 25 de março, sábado e domingo

Horário: 16h

Tempo de espetáculo: 50 minutos

Local: Teatro Bom Jesus - Rua 24 de maio, 135 - Centro