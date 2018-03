Richa anuncia na semana que vem se renuncia ao governo por eleição

(foto: Arnaldo Alves/ANPr)

O governador Beto Richa (PSDB) afirmou nesta quinta-feira, 15, que anuncia na semana que vem se renuncia ou não ao cargo para disputar uma vaga no Senado nas eleições de outubro. O prazo para a desincompatibilização de que vai concorrer a outro cargo termina no próximo dia 7 de abril. Richa reafirmou não descartar permanecer no governo até o final do mandato, em dezembro, e “se aposentar” da política. Aliados do governador, porém, dão como certa sua saída para disputar a eleição. Nesse caso, assume o comando do Palácio Iguaçu a vice-governadora Cida Borghetti (PP), que concorreria à reeleição.

