Paraná estuda contratação de atacante do Atlético-MG

Carlos, em treino da seleção brasileira sub-20 (foto: Divulgação/CBF/Rafael Ribeiro)

O Paraná Clube está estudando a possibilidade de contratar o atacante Carlos, 22 anos, do Atlético Mineiro. A informação é da rádio Transamérica. O jogador vem sendo pouco utilizado pelo técnico Oswaldo de Oliveira e só disputou quatro partidas (duas como titular) no ano até agora.

Revelado na base do Galo, Carlos teve várias convocações para as seleções de base, na época comandadas pelo técnico Rogério Micale, hoje no Paraná Clube. Portanto, Micale pode ter peso decisivo nessa negociação.

Carlos foi promovido ao time profissional em 2014. Naquela ano, disputou 36 jogos e marcou oito gols pelo clube mineiro. Em 2015, foram sete gols e 41 jogos. Em 2016, cinco gols e 21 partidas. Em 2017, acabou emprestado para o Internacional e fez seis gols em 31 jogos pelo clube gaúcho.

O jogador atua principalmente na ponta-esquerda, com características semelhantes a Diego Gonçalves, artilheiro do Paraná na temporada, com três gols em oito jogos.

No entanto, Carlos também atua como centroavante e na ponta-direita.