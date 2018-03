Motoristas terão que fazer prova teórica para renovação da CNH

(foto: Divulgação)

Os motoristas que forem renovar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) terão de fazer um curso, com duração de 10h/aula, e uma prova, conforme a resolução 726/2018 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). Os exames médicos, já pedidos anteriormente, continuam como exigência. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 8 de março e passará a valer em 8 junho deste ano. O curso poderá ser feito de modo presencial ou à distância.

"O Curso de Aperfeiçoamento para Renovação da CNH tem por objetivo precípuo atualizar as informações e os conhecimentos sobre as legislações de trânsito, considerando a circunstância das constantes e contínuas alterações, mantendo o condutor permanentemente ciente e consciente das determinações emanadas do legislador", explica o texto que estabelece novas regras para a renovação da CNH.

O curso, com 10 horas/aula poderá ser feito presencialmente, em entidades credenciadas pelo Detran ou à distância, e a prova será formada por 30 questões, com duração de uma hora. Para ser aprovado, o condutor precisará acertar, no mínimo, 21 questões, o mesmo que é necessário na primeira habilitação.

As renovações da CNH devem ser feitas a cada cinco anos e aquelas que vencem após junho de 2018 já terão que ser emitidas na nova resolução.