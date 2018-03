Atlético supera lesões, ganha nos pênaltis e elimina o Ceará

Ribamar tenta finalização contra o goleiro do Ceará: empate no tempo normal (foto: Estadão Conteúdo/LC Moreira)

O Atlético Paranaense está na quarta fase da Copa do Brasil. A classificação ocorreu nessa quinta-feira (dia 15) à noite, em Fortaleza, com a vitória nos pênaltis por 6 a 5 sobre o Ceará, na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No tempo normal, houve empate em 1 a 1. No jogo de ida, na Arena da Baixada, houve empate em 0 a 0. O gol como visitante não é mais critério de desempate na competição. O adversário da quarta fase será conhecido em sorteio.

Na decisão por pênaltis, acertaram para o Atlético: Guilherme, Lucho González, Paulo André, Zé Ivaldo, Ribamar e Pavez. O único a errar foi Carleto (goleiro defendeu). Converteram para o Ceará: Pio, Andrigo, Juninho, Romário e Richardson. E desperdiçaram: Felipe Azevedo (para fora) e Wescley (Santos defendeu)

CONTUSÕES

O Atlético perdeu Bergson pouco antes do jogo, por dores musculares. Durante a partida, três atletas foram substituídos por lesão: Wanderson, Jonathan e Raphael Veiga. Em seguida, Rossetto e Carleto também sentiram dores e terminaram o jogo 'no sacrifício', já que não era mais possível fazer substituições. Camacho também precisou de atendimento no 2º tempo, por uma contusão na mão.

CALENDÁRIO

A Copa do Brasil é a única competição disputada pelo time principal do Atlético até agora em 2018. A equipe do técnico Fernando Diniz entrou em campo em quatro partidas até agora – Caxias (0 a 0), Tubarão (5 a 4) e Ceará (0 a 0 e 1 a 1). No Paranaense, o clube vem utilizando a equipe de aspirantes.

Se não eliminasse o Ceará, o time principal do Atlético viveria um marasmo de um mês. Isso porque o próximo jogo oficial no calendário da equipe de Fernando Diniz seria o confronto com o Newell´s, da Argentina, pela Copa Sul-Americana, em 12 de abril.

PREMIAÇÃO

A classificação para a quarta fase da Copa do Brasil rendeu mais R$ 1,8 milhão ao clube. O Atlético já acumulou R$ 5,4 milhões de cotas na competição (R$ 1 milhão pela primeira fase, R$ 1,2 milhão pela segunda, R$ 1,4 milhão pela terceira e R$ 1,8 milhão pela quarta).

INVENCIBILIDADE

O Ceará completou dez jogos seguidos sem perder. O Atlético ainda não sofreu derrotas em 2018, contando as duas equipes (principal e aspirantes). Foram oito vitórias e seis empates até agora. Nessas estatísticas, valem apenas os placares do tempo normal (as decisões por pênaltis não contam).

ESCALAÇÃO

O Atlético não tinha Bergson, lesionado, Gedoz, liberado para resolver questões pessoais, e Thiago Heleno, suspenso. O técnico Fernando Diniz manteve o esquema tático 3-4-3 para atacar – na fase defensiva, a equipe fica postada no 5-4-1. A linha de três zagueiros tinha Paulo André (centro), Wanderson (direita) e Pavez (esquerda).

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético começou com postura avançada, pressionando a saída de bola do adversário. Com a bola, tinha boas trocas de passes pelo centro (principalmente com Nikão, Guilherme e Rossetto) e avanços perigosos dos alas (Carleto e Jonahtan). O Ceará também tentava ser ofensivo, mas apostava nas bolas longas e arriscava lançamentos nas costas da defesa adversária, que jogava com a linha de impedimento avançada. O time paranaense fez 1 a 0 aos 13, em cruzamento de Carleto e finalização de Guilherme. Aos 32, Wanderson saiu lesionado. Entrou Zé Ivaldo. O Ceará empatou aos 33. Pio cruzou, Arthur ganhou no alto de Pavez e ajeitou de cabeça. Zé Ivaldo deixou Felipe Azevedo livre para cabecear: 1 a 1.

SEGUNDO TEMPO

No intervalo, Jonathan saiu lesionado. Entrou o volante Camacho, que fez sua estreia pelo Atlético. Com isso, Raphael Veiga passou a jogar na ala-direita e o esquema foi mantido. Aos 17, Veiga saiu contundido e entrou o volante Lucho González. Com isso, Rossetto passou para a ala-direita e o sistema seguiu o mesmo. O Atlético perdeu muita organização com as mudanças e passou a sofrer na marcação, permitindo vários contra-ataques perigosos do Ceará. Com a bola, o time paranaense construiu algumas boas jogadas enquanto teve 'pernas'. Com o tempo, os jogadores do Atlético passaram a sentir dores e cansaço físico. E a qualidade do jogo caiu.

ESTATÍSTICAS

Ao final dos 90 minutos, o Atlético somou 59% de posse de bola, 10 finalizações (3 certas), 96% de precisão nos passes e 2 escanteios. O Ceará teve 41% de posse de bola, 19 arremates (5 certos), 94% nos passes e 10 escanteios. Os dados dão do Footstats.

CEARÁ 1 x 1 ATLÉTICO (5 x 6)

Ceará: Everson; Pio, Valdo, Luiz Otávio e Rafael Carioca (Romário); Juninho, Richardson e Ricardinho (Douglas Coutinho); Felipe Azevedo, Andrigo e Arthur Cabral (Wescley). Técnico: Marcelo Chamusca

Atlético: Santos; Wanderson (Zé Ivaldo), Paulo André e Pavez; Jonathan (Camacho), Rossetto, Raphael Veiga (Lucho González) e Carleto; Nikão, Guilherme e Ribamar. Técnico: Fernando Diniz

Gols: Guilherme (13-1º) e Felipe Azevedo (33-1º)

Cartões amarelos: Rossetto, Guilherme (A).

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE)

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

4 – Cruzamento. Wanderson corta. Ricardinho pega o rebote na área e chuta perto, ao lado.

5 – Jonathan cruza rasteiro. Guilherme chuta sobre o gol.

12 – Boa troca de passes. Guilherme enfia e Ribamar fica na cara do gol, mas ele chuta no goleiro.

13 – Gol do Atlético. Carleto cruza da esquerda. Guilherme pega de voleio e marca um golaço.

33 – Gol do Ceará. Pio cruza da direita para a 2ª trave. Arthur cabeceia para o centro e Felipe Azevedo, também de cabeça, completa.

Segundo tempo

4 – Bom passe de Camacho. Rossetto entra livre na área e chuta cruzado. O goleiro espalma.

10 – Rafael Carioca chuta de longe. A bola desvia no árbitro e quase engana Santos, que se recupera e defende.

15 – Lançamento. Arthur ganha de Zé Ivaldo e sai na cara do gol. Raphael Veiga salva. A bola sobra para Andrigo, que cai ao dividir com Pavez e pede pênalti.

18 – Nikão chuta de fora da área. A bola vai ao lado.

25 – Pio chuta de longe. Santos segura.

47 – Falta perto da área. Carleto chuta forte. O goleiro espalma. Lucho manda o rebote sobre o gol.