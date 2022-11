ÁRIES

Não pense no dinheiro que você não tem. Ele é infinito. A ansiedade aquisitiva humana é prova de que o infinito existe. Extraia mais dos recursos que estão em suas mãos.

TOURO

Você sempre tão preocupado com o que os outros pensam ou sentem, esquece-se de que a principal pessoa a quem deve atender é a si próprio.

GÊMEOS

Mais do que cumprir tarefas, é tempo de refletir sobre o sentido do que anda fazendo. Pare um pouco e, nos entremeios entre tarefas, veja o que faz sentido.

CÂNCER

Hoje, o convívio social aberto e abrangente a muitos amigos é experiência muito mais rica do que se fechar com aqueles que atendem a seus desejos.

LEÃO

É tempo de se projetar no mundo, mesmo quando preferindo resguardar-se na segurança do clã. As preocupações domésticas devem dar lugar a compromissos materiais e sociais.

VIRGEM

É momento para parar de correr atrás de cada pequeno pedido e olhe para onde pretende chegar. A bagunça em sua vida diminui e você começa a se mover em direção útil.

LIBRA

Não é hora de correr atrás de conquistas em dinheiro ou poder. Você já tem o que pode ter no momento. Para vir a ter mais é preciso a partir de agora prodigalizar seus recursos.

ESCORPIÃO

Você pode até ter razão quando diz que por estar constituindo um momento novo, precisa se concentrar. Mas não fique tão fechado em si mesmo, refratário ao convívio humano.

SAGITÁRIO

As preocupações recorrentes deveriam dar lugar a atividades práticas de caráter construtivo. Remoer receios recorrentes é como andar de ré: retarda o novo futuro.

CAPRICÓRNIO

Se parar de se dispersar em muitas relações poderá viver melhor com a pessoa que realmente ama. Não perca seus sentimentos nos rostos indiferentes da multidão.

AQUÁRIO

Você se preocupa demais com trabalho. Contudo é tempo de curtir a vida, a família e a realização daquelas motivações que satisfazem sua alma, e não o mercado.

PEIXES

Você anda sério com questões de futuro ou de princípios. Mas hoje é dia para se divertir, para a leveza graciosa com as pessoas e situações de seu agrado.